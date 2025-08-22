Virales Viral Virales Influencers

Diego Ruzzarín acepta pelea contra 'El Temach' en Supernova Strikers 2026

Ambos creadores de contenido se medirán en la próxima edición del evento de boxeo

Diego Ruzzarín acepta pelea contra 'El Temach' en Supernova Strikers 2026

Diego Ruzzarín acepta pelea contra 'El Temach' en Supernova Strikers 2026

EL UNIVERSAL

El evento de lucha libre entre celebridades que se llevó a cabo el pasado domingo 17 de agosto fue considerado un "éxito" por los espectadores, quienes aseguraron que dicho espectáculo fue superior a "La Velada del Año 5" en cuanto a combates, público y presentaciones de cantantes.

El pasado domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes fue la sede de un evento boxístico entre streamers y creadores de contenido denominado como "Supernova Strikers", espectáculo que estuvo a cargo en las voces de Carlos "El Zar" Aguilar, David Faitelson y Slobotzky y Ricardo Pérez de "La Cotorrisa".

En cuanto a los combates de la noche, Luis Escudero venció al streamer chileno "Shelao", la argentina "Milica" derrotó a la creadora de contenido mexicana, Mercedes Roa, el cantante Mario Bautista le ganó al streamer colombiano Westcol, Franco Escamilla triunfó ante el "Escorpión Dorado" y Alana Flores fue la vencedora en el combate estelar ante Gala Montes.

Diego Ruzzarín vs "El Temach" en Supernova Strikers 2026

Poco después de los combates, comenzaron los rumores sobre qué personalidades podrían enfrentarse en la próxima edición del Supernova, uno de ellos se adelantó y retó a otro creador de contenido en pleno evento.


Fue así como "El Temach", polémico creador de contenido relacionado a consejos para los hombres en sus vidas y relaciones, retó a Diego Ruzzarín a una pelea en el cuadrilátero en el próximo evento de 2026.


"Con Ruzzarín (le gustaría pelear), ya lo vi, estamos como en el pre, le voy a decir si se jala, yo creo que sí, como que no le caigo tan bien".


Ruzzarín acepta la pelea ante el polémico influencer


Luego de que el clip se hiciera viral, Ruzzarín, diseñador industrial, filósofo y creador de contenido, aceptó la pelea en contra de Luis Castilleja, conocido como "El Temach", no sin antes hacer un debate para ganarle intelectualmente y en el cuadrilátero según sus palabras.


"Oye cobarde, llevo como dos años invitándote a tener un debate y por lo visto no se te antojó, te dio miedito, y ahora me estás invitando a pelear box, sí, ¿Por qué no?, negociemos, yo encantado".


"De hecho estaría chingón que hagamos un debate y después podamos hacer la pelea, así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring, ¿Suena bien, no?"



               
               


               

               
               

               
               
               
Diego Ruzzarín acepta pelea contra 'El Temach' en Supernova Strikers 2026


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
