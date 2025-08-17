Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers; así fue recibido | VIDEO

El periodista fue parte de los comentaristas del evento "Supernova Strikers".

Este domingo se celebró el evento de boxeo entre streamers y celebridades de nombre "Supernova Strikers", el cual se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y que contó con la presencia de Carlos "El Zar" Aguilar, los miembros de "La Cotorrisa", José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez y David Faitelson como comentaristas del evento.

En cuanto a los combates de la noche, Luis Escudero venció al streamer chileno "Shelao", la influencer argentina "Milica" triunfó ante la mexicana Mercedes Roa, el cantante azteca Mario Bautista ganó por nocaut técnico al streamer colombiano Westcol, el "Escorpión Dorado" sucumbió ante los puños de Franco Escamilla y la pelea estelar se la llevó Alana Flores ante la polémica Gala Montes.

David Faitelson es abucheado en Supernova Strikers

La presencia de David Faitelson en el recinto despertó el enojo de los presentes y en redes sociales, esto debido a que se volvió a contradecir en sus declaraciones, pues primero tundió al evento minimizándolo por las celebridades que se presentarían, para luego posteriormente formar parte de la mesa de los comentaristas.

Los usuarios no se lo perdonaron y una vez que fue enfocado en las cámaras del evento recibió un gran abucheo por parte de todos los espectadores, ante dicha situación, Faitelson se limitó a decir; "No esperaba menos", con un tono cómico.

La contradicción de Faitelson sobre el evento

Luego de que esta tarde el comentarista publicara una foto previo al evento en la mesa de comentaristas, internautas no dudaron en recordarle el tuit que lo puso en el ojo del huracán, donde lo criticaron por primero arremeter contra el evento y posteriormente unirse a él.