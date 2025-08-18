Supernova 2025: todos los ganadores de las peleas y los mejores momentos

El Palacio de los Deportes en Ciudad de México fue el epicentro de la acción este 17 de agosto con la esperada velada de Supernova Strikers Orígenes 2025. Más de 20.000 espectadores presenciales y millones por streaming disfrutaron de un evento que combinó boxeo de celebridades, música en vivo y un ambiente vibrante. La noche quedó marcada por intensos combates y emocionantes ganadores que hicieron historia.

Los primeros combates y sorpresas

La jornada comenzó con la pelea entre Luis Pride y Shelao, un enfrentamiento sin casco que encendió al público desde el primer minuto. Finalmente, Luis Pride se impuso en el tercer asalto, convirtiéndose en uno de los primeros ganadores de la noche y dando a México una celebración temprana.

En la segunda contienda, la argentina Milica se midió con Mercedes Roa en un combate muy ajustado. Tras tres rounds intensos, los jueces dieron la victoria unánime a Milica, quien prometió cumplir una jugada especial tras su triunfo. Este resultado la posiciona como una de las nuevas figuras de Supernova.

VER TAMBIÉN Alana Flores humilla y deja callado a David Faitelson previo a pelear contra Gala Montes | VIDEO

Un tenso momento se vivió en la entrevista pre-combate entre Gala Montes y Alana Flores; David Faitelson no supo qué contestarle a esta última

Estrellas sobre el cuadrilátero

Uno de los momentos más esperados llegó con el duelo entre Mario Bautista y Westcol. El cantante mexicano derrotó al colombiano por nocaut técnico al final del segundo round, desatando la euforia local y sumando otro nombre a la lista de ganadores.

Más tarde, Franco Escamilla y Escorpión Dorado protagonizaron una de las peleas más parejas de la velada. Con cascos y a cuatro asaltos, el humorista se impuso por decisión dividida, coronándose como el “Rey del Standup” en el universo de Supernova.

El cierre con el combate estelar

La pelea estelar enfrentó a Alana contra Gala Montes en un choque que paralizó a la Ciudad de México. En tres rounds de dos minutos, Alana dominó con técnica y precisión, llevándose el triunfo por decisión unánime y consolidándose como una de las grandes ganadoras de la edición 2025.

VER TAMBIÉN ¿Victoria polémica? Faitelson arremete contra Alana Flores tras su pelea en La Velada 5

David Faitelsón se fue contra Alana Flores por la difusión que generó su pelea comparado con otros deportes

La velada de Supernova dejó en claro que este formato llegó para quedarse: celebridades, música y boxeo en un espectáculo único que atrapó tanto a fanáticos del deporte como a curiosos. Los ganadores no solo se llevaron cinturones, sino también un lugar en la memoria de los seguidores.