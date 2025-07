Filósofo Mauricio Beuchot alista conferencia sobre filosofía y derechos humanos en Torreón

Este lunes por la mañana, en el Salón Bruselas del Hotel Marriott de Torreón, se realizó la rueda de prensa sobre la conferencia “La filosofía de los derechos humanos”, la cual será impartida por el doctor filósofo Mauricio Beuchot (Torreón, 1950) el próximo jueves 24 de julio, en punto de las 20:00 horas, el Salón Luxemburgo de ese mismo hotel.

Según se informó, se trata de un evento organizado por la Universidad Iberoamericana Torreón, la Escuela Normal Superior de Monterrey y el Hotel Marriott. En la mesa estuvieron presentes Francisco Martínez Lombas (Presidente de la OCV Torreón), Saira García Zavala (directora de Ventas del Hotel Marriott Torreón), Luis Rey Delgado García (director de Vinculación de la Universidad Iberoamericana) y el propio Mauricio Beuchot.

Sobre la temática de su conferencia, Mauricio Beuchot indicó que los derechos humanos serán abordados desde la perspectiva de la hermenéutica analógica, una corriente filosófica que, al interpretar algún tipo de texto (libro, pintura o acontecimiento humano) busca el equilibrio entre lo unívoco (aquello rígido, fruto de una sola interpretación limitante) y lo equívoco (la embriaguez de las interpretaciones, donde cualquier locura es aceptada).

“No me interesa que la hermenéutica analógica sea brillante, me interesa que sirva. Mire, la defino muy brevemente: la hermenéutica es la parte de la filosofía que nos enseña a interpretar textos. Todos interpretamos textos, se ve en nuestras tesis de literatura, de filosofía, de psicología, de pedagogía. Ahora, en la actualidad, la hermenéutica está dolosamente distendida entre hermenéuticas unívocas, que son absolutistas, que quieren la claridad completa que en humanidades no se da. Pero el peligro siempre fue la hermenéutica equívoca que va a diluir todo, es un relativismo-objeto que no llega a nada”.

Es en este tenor que los derechos humanos tienen cabida, sobre todo en un mundo atrapado entre la analítica y la posmodernidad. La hermenéutica analógica, concepto que data de 1993, puede auxiliar a interpretar culturas, tradiciones, incluso leyes que otorguen garantías a los ciudadanos; la analogía es la prudencia y la justicia. Lo decía el filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio: si no hay una fundamentación de los derechos humanos, no pasarán de ser buenos deseos.

“La analogía es muy poderosa. La dialéctica no es más que una de las formas de la analogía. La analogía va a dónde no alcanza nuestro conocimiento de manera absoluta, pero tampoco de manera relativa, como en el equivoquismo de los posmodernos”.

ESCRIBIR ES SU REFUGIO

Doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Mauricio Beuchot es considerado uno de los principales filósofos de Latinoamérica, en especial por sus aportaciones a los campos del estructuralismo y la hermenéutica. Su hermenéutica analógica es ya considerada una corriente filosófica mexicana, pero el campo profundo del pensamiento no fue su primer horizonte. Antes se ocupó en la literatura, incluso escribió libros de poesía como Poemas de desierto (2003).

“Primero quería ser literato, de hecho tengo un par de libros de poesía, yo quería ser poeta. Y ya desde aquí, desde Torreón, al final de la secundaria, ya escribía mis cosas y demás. Por eso creo que se me ha dado escribir, es mi refugio, me gusta. Y dejé la poesía y la literatura porque me atrapó la filosofía, cuando la estaba estudiando, me encantó. Te atrapa. Todos somos, en alguna medida, filósofos”.

Hechos e interpretaciones (Fondo de Cultura Económica, 2016), Perspectivas hermenéuticas (Siglo XXI, 2017), Hermenéutica, persona y derechos humanos (UNAM, 2022), son sólo algunos de los volúmenes en la amplia colección de libros escritos por Mauricio Beuchot en torno a la hermenéutica analógica.

Cabe señalar que la entrada a la conferencia “La filosofía de los derechos humanos” será totalmente gratuita, previo registro.