FGR recibió 116 denuncias y vinculó a 17 personas en julio

En julio, la FGR en Coahuila atendió 116 denuncias y abrió 129 carpetas de investigación, se judicializaron 15 casos y se lograron tres sentencias condenatorias

ISABEL AMPUDIA

Durante el mes de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 116 denuncias a través de la Ventanilla Única de Atención en Coahuila, y se iniciaron 129 carpetas de investigación.

Además, se logró la judicialización de 15 carpetas por delitos previstos en el Código Penal Federal y se vinculó a proceso 17 personas, gracias a los datos de prueba presentados por la FGR.

En el mismo periodo, se obtuvieron tres sentencias condenatorias, de las cuales tres fueron mediante procedimiento abreviado.

También, se celebraron tres Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con lo que se recuperó un monto total de dos millones 792 mil 259 pesos cuatro centavos, por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.

Cabe destacar que como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) en conjunto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se cumplimentaron 262 mandamientos ministeriales (investigaciones y traslados).


También, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión, se ejecutaron siete cateos y se dejaron a disposición del Ministerio Público Federal diversos objetos asegurados relacionados con hidrocarburos, armas de fuego, cartuchos, vehículos, narcóticos, inmuebles, entre otros.


Destacó que se llevó a cabo un evento de incineración y destrucción de 556 kilos 250 gramos 130 miligramos de narcóticos, sustancias u objetos relacionados con diversos delitos.


Derivado de la coordinación de los tres niveles de gobierno se llevaron a cabo 21 aseguramientos, dentro de los que destacan 30 kilos 615 gramos 500 miligramos de metanfetamina, 227 pastillas psicotrópicas, 12 millones 633 mil pesos, tres millones 896 mil 980 litros de hidrocarburo y 64 vehículos.


               
               


               

               
               

               
               
               
