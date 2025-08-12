Felipe González pide a Attolini que se ponga a 'jalar'

Coahuila CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA

“Que se deje de protagonismos”: responde el diputado Felipe González al también diputado Antonio Attolini

ISABEL AMPUDIA

Luego de que el diputado Antonio Attolini Murra manifestara que la Auditoría Superior del Estado (ASE) encubre al Ayuntamiento de Torreón con evasivas y pretextos, el también legislador, Felipe Eduardo González Miranda lo exhortó a abandonar posturas polémicas y protagonismos en el Congreso, tras recordar que Torreón es uno de los municipios más auditados en los últimos años.

Por lo anterior, González Miranda pidió a Attolini Murra a trabajar en unidad por el bien de la población de Coahuila, y dejarse de actos protagónicos, de grilla y politiquería, con muy poco poder de convocatoria, y trabaje al interior del Congreso "y que chambee" a través de su casa de gestoría en territorio o en las colonias como lo espera la ciudadanía que lo eligió para ser diputado.

Respecto a la respuesta que dio la ASE al legislador morenista, González Miranda aclaró que a su parecer es adecuada, y sería en torno a lo que corresponde contestarle al diputado, por que existen procedimientos que están en curso y de los cuales no se puede emitir cierta información.

Recordó que el municipio de Torreón ha sido el más auditado de los últimos años y que los requerimientos de la ASE se han estado solventando y se solventaran en su momento conforme a derecho.




“Más allá de las polémicas protagónicas de que, a falta de trabajo, siempre quiera estar señalando sólo por subirse a una plataforma”, afirmó.




Añadió que los coahuilenses quieren resultados y trabajo como se hace en el Congreso del Estado, con propuestas y trabajo que impacten de manera positiva su calidad de vida.


Finalmente, invitó al diputado morenista a sumarse, a aportar y trabajar a través de sus casas de gestión, para resolver las problemáticas de sus correspondientes distritos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Felipe González Congreso de Coahuila Antonio Attolini

               


