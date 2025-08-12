Felipe González pide a Attolini que se ponga a 'jalar'

Luego de que el diputado Antonio Attolini Murra manifestara que la Auditoría Superior del Estado (ASE) encubre al Ayuntamiento de Torreón con evasivas y pretextos, el también legislador, Felipe Eduardo González Miranda lo exhortó a abandonar posturas polémicas y protagonismos en el Congreso, tras recordar que Torreón es uno de los municipios más auditados en los últimos años.

Por lo anterior, González Miranda pidió a Attolini Murra a trabajar en unidad por el bien de la población de Coahuila, y dejarse de actos protagónicos, de grilla y politiquería, con muy poco poder de convocatoria, y trabaje al interior del Congreso "y que chambee" a través de su casa de gestoría en territorio o en las colonias como lo espera la ciudadanía que lo eligió para ser diputado.

Respecto a la respuesta que dio la ASE al legislador morenista, González Miranda aclaró que a su parecer es adecuada, y sería en torno a lo que corresponde contestarle al diputado, por que existen procedimientos que están en curso y de los cuales no se puede emitir cierta información.

Recordó que el municipio de Torreón ha sido el más auditado de los últimos años y que los requerimientos de la ASE se han estado solventando y se solventaran en su momento conforme a derecho.

“Más allá de las polémicas protagónicas de que, a falta de trabajo, siempre quiera estar señalando sólo por subirse a una plataforma”, afirmó.

Añadió que los coahuilenses quieren resultados y trabajo como se hace en el Congreso del Estado, con propuestas y trabajo que impacten de manera positiva su calidad de vida.

Finalmente, invitó al diputado morenista a sumarse, a aportar y trabajar a través de sus casas de gestión, para resolver las problemáticas de sus correspondientes distritos.