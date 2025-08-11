Encubre la ASE al Ayuntamiento de Torreón

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, denunció que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha confirmado, mediante un documento oficial, un encubrimiento en favor del Ayuntamiento de Torreón que encabeza Román Alberto Cepeda González, al evadir de manera deliberada el cumplimiento del exhorto aprobado por el Congreso.

Cabe recordar que el punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente el 8 de julio de 2025 instruyó de manera expresa a la ASE:

“Que, en los Informes de Seguimiento subsecuentes, se identifique el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas al Municipio de Torreón con motivo de la revisión de las cuentas públicas 2022 y 2023.”

Sin embargo, la ASE eludió informar sobre estos ejercicios fiscales y, en cambio, anunció que “durante el presente mes de julio de 2025” se turnará un informe relativo al primer semestre de 2025, un periodo que no fue solicitado y que no responde al objeto del exhorto.

“Nos piden paciencia y nos hablan de un informe que no pedimos. El Congreso preguntó por 2022 y 2023, no por 2025. Este es un caso claro de encubrimiento: ocultar información que podría evidenciar irregularidades en el manejo de recursos públicos en Torreón”, señaló Attolini Murra.

En la parte final del oficio, la ASE justifica su negativa afirmando que, con base en el artículo 117 de la Ley de Rendición de Cuentas, “sólo podrá revelar la información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto […] a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa”.

El diputado subrayó que esta afirmación es engañosa: “Confunden de manera intencional la obligación de mantener en reserva el contenido de una investigación con el deber legal de informar si se presentó o no una denuncia. Ese simple hecho no revela secretos ni vulnera procesos; es un dato público que están obligados a transparentar”, precisó.

Sostuvo que, este oficio confirma la existencia de un “pacto de silencio” entre la ASE y el Ayuntamiento para blindar la corrupción:

“Ni las evasivas ni los pretextos nos van a detener. Vamos a seguir hasta que Torreón sepa la verdad que le ocultan.”

Asimismo, el legislador anunció que continuará impulsando acciones legales y políticas para obligar a la ASE y al Ayuntamiento a rendir cuentas claras sobre el manejo de recursos y las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2022 y 2023.