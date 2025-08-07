Extranjero sufre picadura de 500 ‘abejas asesinas’ en México; arriesgó la vida para salvar a su perrito

Lo que prometía ser un viaje tranquilo por Baja California terminó siendo una tragedia para Richard Mockabee, un turista estadounidense de 78 años que fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas, conocidas popularmente como “abejas asesinas", en San Felipe, México.

El suceso ocurrió cuando al regresar de desayunar, encontró a su perrito completamente cubierto por los insectos en la parte trasera de su camioneta, Richard intentó rescatarlo arriesgando su vida.

¿Qué le pasó al hombre que fue atacado por 500 abejas en Baja California?

De acuerdo con testimonios de sus familiares, Richard sufrió más de 500 picaduras mientras intentaba salvar a su mascota, quien desafortunadamente no sobrevivió.

Las abejas, pertenecientes a una especie conocida por su comportamiento extremadamente agresivo, lo envolvieron rápidamente, provocándole un estado crítico de salud, en ese mismo día, al menos otras 11 personas también fueron heridas por los mismos insectos, pero ninguna con la gravedad del turista.

El ataque fue tan severo que los médicos no esperaban que sobreviviera al traslado de emergencia hacia la frontera con Estados Unidos, sin embargo, Mockabee desafió las probabilidades y logró mantenerse con vida.

A pesar de ello, las consecuencias no han sido del todo favorables, pues más de dos meses después del ataque, continúa sin poder caminar ni realizar tareas básicas por sí mismo, dependiendo completamente de la ayuda de otros.

La familia de Richard abre GoFundMe para buscar ayuda

La familia de Richard ha iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir fondos que ayuden a cubrir los elevados gastos médicos, de rehabilitación y necesidades básicas.

Su hija, Sarah Lauren Womack-Gurney, ha compartido que su padre enfrenta complicaciones físicas severas y que, hasta ahora, ha requerido atención constante, así como traslados frecuentes entre México, California y Arizona.

Pronto, será trasladado a vivir con su hijo en Utah, donde esperan que el acompañamiento familiar favorezca su recuperación, ante la carga emocional y económica que enfrentan, sus seres queridos han difundido el caso a través de la página de donaciones, con la esperanza de que más personas puedan sumarse a esta causa solidaria.