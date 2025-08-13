Exhiben a Maxine Woodside por llamar 'fea y mala gente' a Cazzu en plena transmisión de radio

La periodista de espectáculos Maxine Woodside está en el ojo del huracán luego de que, durante la transmisión de su programa en Radio Fórmula, lanzara una serie de comentarios sobre Cazzu que han sido interpretados como ofensivos y despectivos. Todo surgió a raíz del regreso de la trapera argentina a la Ciudad de México, su encuentro con la prensa y sus declaraciones al ser cuestionada sobre el apoyo económico que recibe de Christian Nodal.

Al presentar la nota, Woodside minimizó la trayectoria de Cazzu en el medio artístico mexicano, asegurando que era prácticamente una desconocida hasta que comenzó su relación con el cantante sonorense:

“Aquí no la conocíamos, perdóname. Aquí sabíamos quién era Cazzu, hasta que, claro, anda con Nodal (…) Aunque me echen hate, no importa. Si nosotros que estábamos en el espectáculo no sabíamos quién era”.

La periodista también opinó sobre el interés del público en sus conciertos, atribuyéndolo al morbo por su relación con Nodal:

“Somos (los mexicanos) muy morbosos. Vamos a ver qué dice de Nodal. Vamos a ver cómo le curó las heridas, porque según ella, él llegó muy herido de su relación con Belinda y ella le curó las heridas”.

Aunque en la versión oficial publicada por Radio Fórmula se omitió el fragmento más polémico, en redes sociales se ha viralizado un video en el que Maxine califica a la cantante como “fea y mala gente”. Dicho extracto también fue compartido por la periodista Ana María Alvarado, excompañera de Woodside, quien criticó el comentario:

“En el programa de Maxine hablaban de la presentación del libro de Cazzu, entonces ahí se le ocurre decir que no puedes ser fea y mala gente. Ahí está, y por esas palabras la han atacado. En esta etapa de respeto, no puedes ponerle un valor a una persona por su aspecto físico. Ahora hay una ola de no meterte con el cuerpo ajeno”.

Alvarado recordó que no es la primera vez que Woodside genera controversia por sus declaraciones sobre Cazzu. En una ocasión anterior, afirmó que la argentina se había embarazado para “atrapar” a Nodal, pese a que fue el propio cantante quien había manifestado su deseo de tener un hijo.

En redes sociales, los comentarios contra Maxine se han multiplicado, mientras los fans de Cazzu la defienden y cuestionan la pertinencia de emitir juicios sobre la apariencia física y la vida personal de las figuras públicas.