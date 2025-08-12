Espectáculos Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez Columnas Series

Pati Chapoy reacciona a la inconformidad de Cazzu sobre la pensión de Christian Nodal

La conductora de Ventaneando resaltó la discreción de la trapera, pese a su desacuerdo con el acuerdo económico

Las recientes declaraciones de Cazzu sobre la pensión que recibe de Christian Nodal por su hija Inti no pasaron desapercibidas en Ventaneando. Durante la emisión, Pati Chapoy recordó que la artista argentina se encuentra en México únicamente para la firma de autógrafos de su libro Perreo, pero que aprovechó para responder a la prensa sobre el apoyo económico que le brinda su expareja.

“Ella no se está peleando, nada más comentó que es justo para él pero no para ella. No sabemos la cifra, porque ni ella ni él la han dicho”, expresó Chapoy.

El comentario cobra relevancia porque, meses atrás, la titular de Ventaneando desestimó el alcance de Cazzu, asegurando que su polémica con Nodal y Ángela Aguilar no le ayudaría a vender entradas para su show en el Auditorio Nacional. Sin embargo, la cantante no solo agotó las entradas en un día, sino que abrió una segunda fecha.

Linet Puente también intervino en la conversación, señalando que la pensión normalmente la determina un juez y que, aunque Cazzu no ha optado por ese camino, sería “lo más justo”.


“Al ratito va a terminar siendo una molestia entre ellos, porque hoy sí siento que quiso dejar entrever que no está tan conforme”, comentó.


A pesar de su desacuerdo con la cifra que Nodal considera adecuada, Chapoy destacó que Cazzu ha manejado el tema con inteligencia y discreción desde su separación.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Christian Nodal Cazzu Ángela Aguilar

               


ID: 2405883

      


