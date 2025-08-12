Espectáculos Georgina Rodríguez Columnas Series La Casa de los Famosos México TELEVISA

Fans de Cazzu lanzan advertencias a Adela Micha por entrevista con Christian Nodal

La periodista responde a las críticas y desmiente bloqueos tras los comentarios que advierten no involucrarse con la cantante argentina

En días recientes, Adela Micha ha sido el centro de atención tras las publicaciones que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde varios seguidores le han advertido no involucrarse con Cazzu. Según estos comentarios, Christian Nodal le concedió a la periodista una entrevista en la que revela detalles inéditos sobre su separación con la cantante argentina.

“Digan lo que digan, jamás cambiaremos el concepto que tenemos de Ángela y Nodal. Ellos jugaron sucio, dejaron a una bebé recién nacida sin su padre, todo por la calentura y obsesión”, se lee en uno de los mensajes destacados en el Instagram de Micha. Otros usuarios defienden a Cazzu, señalando que ella no ha hablado mal de nadie, mientras que también crece la inquietud por la fecha de salida de la entrevista con Nodal, que ha sido anunciada durante semanas sin que se haya transmitido.

Estas especulaciones han cobrado fuerza en redes sociales, donde se afirma que Ángela Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, no estarían conformes con las declaraciones de Christian sobre su expareja y su relación actual, e incluso se rumorea que se habría pagado a Adela para no hacer pública la entrevista.



Sin embargo, la periodista salió a aclarar los rumores en su programa más reciente. Micha aseguró que la entrevista sí se realizó en Houston y será transmitida íntegramente, sin cortes ni censura. Explicó que la demora se debe a la calendarización y otros compromisos previos, no a bloqueos ni acuerdos económicos: “Les dije que había ido a entrevistar a Nodal, pero nunca confirmé la fecha de transmisión. Aquí tenemos una agenda y no podemos cambiarla de manera arbitraria”.




La polémica comenzó cuando usuarios en TikTok y otras plataformas aseguraron que Nodal ofreció una fuerte suma para frenar la publicación de la entrevista, que incluiría revelaciones sobre su relación con Ángela Aguilar, detalles de su ruptura con Cazzu —madre de su hija Inti— y otros temas personales.


Adela Micha aclaró que la entrevista duró cerca de dos horas, fue grabada con tres cámaras y será emitida próximamente, desmintiendo cualquier supuesto “gato encerrado”: “No hay nada oculto ni irregular. Somos una empresa pequeña, pero tenemos una agenda y seguimos un calendario”.


               
               


               

               
               

               
               
               
