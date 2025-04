Ex notario asegura no conocer a denunciantes de presunto fraude inmobiliario

Ernesto Mayoral Martell, abogado del ex notario público número 45, Nicolás Fernando Muñoz San Juan aseguró que su cliente no conoce a las personas que lo acusan de ser partícipe de un fraude inmobiliario por medio de las redes sociales, y que tampoco ha sido notificado de las denuncias penales que existen en su contra.

Ambos se presentaron en las instalaciones de este medio de comunicación para sostener también que el retiro del fiat notarial, como parte de la resolución sancionadora que se emitió por un caso distinto al expuesto, es parte de una estrategia política de quienes buscan apoderarse de dicha Notaría Pública.

El representante legal de Nicolás Fernando Muñoz dijo que hasta el momento no han tenido notificaciones de las denuncias que un grupo de personas presentó en contra de dicho ex notario, promotores inmobiliarios y el vendedor de terrenos, los cuales encontraron a través de las redes sociales y de los que no se les han entregado escrituras.

Como se informó en días pasados, Alfonso Serrano Faccuseh y otros afectados más señalaron que los supuestos promotores inmobiliarios con los que tuvieron el primer contacto e hicieron el trato de compra-venta, los enviaban a la notaría número 45 para efectuar dicho contrato , y después de hacer el pago pactado por los terrenos, nunca se les entregaron las escrituras; incluso detectaron casos de doble venta de una misma propiedad.

Sin embargo, el día de ayer, Ernesto Mayoral señaló que su cliente no conoce a estas personas, por lo que incluso pidió públicamente que se acerquen para revisar cada caso en particular; también dijo que recurrirá a la Delegación Regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se les den a conocer los expedientes, ya que no han tenido conocimiento de esas denuncias.

Según dijo el representante jurídico, las acusaciones en contra de Nicolás Fernando Muñoz San Juan habían quedado solventadas en mayo de 2023, cuando en el acuerdo reparatorio de una denuncia que se presentó en contra de Víctor “N”, acusado de fraude de cuantía medía por la venta de la posesión de un terreno, restituyó la cantidad de 180 mil pesos a la persona afectada.

Esto se debió a que el contrato se celebró ante lo que era la notaría 45, que en todo momento dijo desconocer a quienes celebraron ese acuerdo y su intervención en el mismo fue solamente de fedatario.

Sin embargo, en enero de este año se le retiró el fiat y está impedido a seguir ejerciendo el cargo, lo que según el representante legal de Muñoz San Juan, es un abuso de autoridad y dijo tener la confianza de que se le restituirá dicha función.