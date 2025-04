Ciudadanos denuncian fraude en compra de terrenos en Torreón

Un grupo de ciudadanos denunció que fue defraudado tras haber comprado, por medio de redes sociales, terrenos de los que no han recibido escrituras, y en cuya actividad están involucradas varias personas, incluyendo la Notaría Pública número 45 de esta ciudad, que aparentemente fue suspendida de sus funciones por otras irregularidades.

Alfonso Serrano Faccuseh informó que, hasta ahora, son 15 los afectados quienes ya interpusieron denuncias penales por el delito de fraude, las que no han avanzado porque según acusó, hay complicidad del personal de la Delegación local de la Fiscalía General del Estado con los presuntos involucrados.

Según dijo, estas personas, entre promotoras y el supuesto vendedor, han operado como lo que llamó un “cártel inmobiliario”, pues por medio de las redes sociales ofrecían terrenos, y cuando los clientes manifestaron su interés en realizar la compra, los mandaron a dicha Notaría, donde se realizó el contrato de compra-venta.

El problema es que después de realizar el pago, les dan largas y no concretan la entrega de las escrituras, dejan de contestar los teléfonos y los promotores con quienes establecieron el primer contacto, prácticamente desaparecen de la escena.

Uno de estos casos es el de Pedro Ríos Luna, quien en octubre del año pasado compró un terreno con valor de 800 mil pesos sobre el bulevar Torreón-Matamoros, y cuyo contrato de compra-venta se celebró ante el notario público 45, Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan.

“Pagamos todo, pero ya cuando pedimos las escrituras sólo nos dieron largas y no las entregaron; luego nos extrañó que cerraran la notaría pero después vimos que no éramos los únicos afectados”.

Y es que según señalaron los quejosos, en enero de este año la Notaría Pública 45 dejó de funcionar, incluso se le retiró el fiat, por existir acusaciones de que realizaban diversos trámites y expedían actas con los nombres de personas ya fallecidas.

La mayoría de los compradores defraudados coincide en que no se les entregaron las escrituras, como ocurrió con Juan Manuel Guerrero, quien lleva un año esperando que le entreguen estos documentos para tener la certeza de los dos lotes contiguos que compró en la colonia La Hacienda.

“A mí me los ofreció la misma persona, Ana María “N”, llegamos a un acuerdo, me citó en la Notaría 45, cerramos la operación por medio de una transferencia bancaria y ahorita ya tengo un año de que se hizo esa compra y puras largas, de que falta un número, un documento y no concretan nada”, según detalló, al referir que pagó 550 mil pesos en total.

Alfredo Chaparro Camarillo, quien incluso vendió una propiedad para comprar un terreno con la idea de construir una casa de una sola planta, pero tampoco le han entregado las escrituras.

Alfonso Serrano dijo que al ser varias personas afectadas, se agruparon y mandaron oficios comunicando lo ocurrido al Colegio de Notarios y la Secretaría de Notarías, mismos que se deslindaron del problema y solamente confirmaron la suspensión de actividades de la notaría señalada.

“El problema es que los casos que se dieron después, los están mandando a la Notaría 102, que son primos hermanos de quien estaba en la Notaría 45, y sabemos que incluso esas personas ya están operando de la misma forma en Veracruz”, según denunció.