¡Evita una multa! Esto es lo que te costará circular con luces en mal estado en Torreón

Si no traes luces en tu auto, recuerda que mantener las luces del vehículo en óptimas condiciones no es solo una obligación legal, sino también una medida de seguridad vital para evitar accidentes, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Es por ello que también pueden infraccionarte por circular sin ellas, ¿sabes cuánto podrías llegar a pagar?

¿De cuánto es la multa por circular sin luces?

El Reglamento de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón establece sanciones claras para los conductores que circulen sin las luces reglamentarias en sus vehículos.

Según el artículo 148 de este reglamento, circular con un sistema de iluminación incompleto o alterado es una falta que puede resultar en una sanción económica.

Las multas se miden en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2025 es de $113.14 pesos por unidad, de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón.

La multa por circular sin ninguna luz en el vehículo va de las 6 a las 10 UMA, que va desde los $678 pesos a $1,131 pesos.

Pero este no es el único motivo por el que un oficial de tránsito puede infraccionarte respecto a las luces del auto.

El reglamento también establece una sanción para aquellos que circulen sin luces en los faros principales, posteriores, intermitentes o direccionales del vehículo, equivalente a entre 2 y 5 UMA, es decir, desde los $226 pesos hasta los $565 pesos.

Además, por circular con luces que no sean del fabricante, la sanción va desde 2 a 8 UMA, aproximadamente entre $226 pesos y $905 pesos.

Es importante recordar que estos montos son aproximados y pueden variar.

¿Cómo mantener las luces de tu auto en buen estado?

Para evitar estas multas y, lo más importante, garantizar tu seguridad y la de los demás, es crucial revisar y mantener las luces de tu vehículo con regularidad.

Revisa las luces con frecuencia: Haz una revisión rápida de tus luces delanteras, traseras, direccionales e intermitentes al menos una vez al mes.

Haz una revisión rápida de tus luces delanteras, traseras, direccionales e intermitentes al menos una vez al mes. Limpia las micas: Con el tiempo, la suciedad y la oxidación pueden opacar las micas de los faros, disminuyendo la intensidad de la luz. Limpialas con regularidad para mantenerlas transparentes.

Con el tiempo, la suciedad y la oxidación pueden opacar las micas de los faros, disminuyendo la intensidad de la luz. Limpialas con regularidad para mantenerlas transparentes. Cambia los focos fundidos de inmediato: Si notas que una luz no funciona, cámbiala lo antes posible.

Si notas que una luz no funciona, cámbiala lo antes posible. Evita las modificaciones ilegales: Las luces que no son de fábrica, como las que tienen colores distintos al blanco o ámbar, están prohibidas y son motivo de multa, además de que pueden confundir a otros conductores.

