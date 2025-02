¿De cuánto es la multa en Torreón por transportar mascotas en el auto?

Si eres de los que disfrutan llevar a su mascota en el auto, ¿sabías que pueden multarte si no llevas a tu compañero de la manera adecuada?

¿Qué dice el Reglamento de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón?

Si eres un conductor siempre es importante que conozcas las regulaciones vigentes en la ciudad para evitar las tan temidas multas.

En el caso de las mascotas, el Reglamento de Vialidad y Movilidad Urbana de la ciudad establece claramente las sanciones para el transporte de animales en vehículos, cuando se hace de forma inadecuada.

Esto no significa que no puedas subir a tu perro o gato a tu auto, sino que no puedes circular si llevas a tu mascota de tal forma que te impida manejar de manera correcta y libre.

Es decir, está prohibido transportar animales entre los brazos o piernas del conductor, debido a que la presencia de la mascota en estas áreas puede distraer al conductor y dificultar la maniobrabilidad del vehículo.

¿Cuáles son las multas por transportar mascotas adecuadamente?

El artículo 148 del Reglamento en el que se establece el tabulador con las sanciones para las distintas faltas, indica que por “circular llevando personas, mascotas o cualquier objeto que le impida conducir de manera correcta y libremente”, se deberá pagar una multa.

El incumplimiento de esta norma puede resultar en una multa que oscila entre 5 y 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a aproximadamente $565 y $1,131 pesos mexicanos.

¿Cómo transportar a tu mascota de forma segura?

Para transportar de manera adecuada a tus mascotas utiliza transportadoras o arneses de seguridad, que mantienen a tu mascota segura y evitan que se mueva libremente por el auto, lo que podría distraerte.

Además, acostumbra a tu mascota a viajar en el auto de forma gradual, realizando viajes cortos al principio, para que no se altere con el ruido de otros autos o por el movimiento del viaje.

Al momento del trayecto, nunca permitas que tu mascota saque la cabeza por la ventana, ya que esto puede ser peligroso. Pero sí deberías realizar paradas frecuentes para que tu mascota pueda estirar las piernas, beber agua y hacer sus necesidades.

Recuerda nunca dejar a tu mascota sola en el auto, ya que la temperatura dentro del vehículo puede aumentar rápidamente y poner en peligro su vida.

Si presencias un caso de transporte inadecuado de animales en vehículos, puedes reportarlo a las autoridades municipales de Torreón.

