Estudiantes de medicina usan ChatGPT para sus tareas y encienden polémica en redes

Un video en TikTok mostró cómo los estudiantes utilizan ChatGPT para estudiar, lo que desató un debate sobre la formación médica.

Los estudiantes espantaron a las personas que vieron su video/ Especial

NEYEN AVILA

En los últimos días, un video viral en TikTok mostró a un grupo de estudiantes de medicina utilizando ChatGPT para organizar y resumir sus tareas. Aunque muchos usuarios celebraron la creatividad y el uso de nuevas herramientas tecnológicas, otros manifestaron preocupación por el impacto que esta práctica podría tener en la formación de futuros profesionales de la salud.

El clip, compartido en la cuenta de una joven estudiante, exhibe cómo uno de sus compañeros le reclama a la inteligencia artificial por un error en un resumen. Entre risas, sus colegas grabaron el momento que rápidamente desató miles de comentarios, tanto a favor como en contra.

Debate en redes sociales

Las reacciones no tardaron en dividirse. Por un lado, quienes defendieron a los estudiantes señalaron que ChatGPT no sustituye el aprendizaje, sino que funciona como una herramienta para optimizar el tiempo en una carrera que demanda largas horas de estudio. “No les hace la tarea, les ayuda a resumir”, escribió un usuario.

En contraste, otros criticaron que los futuros médicos recurran a este tipo de métodos, asegurando que podría restarles preparación. Comentarios como “Tengo miedo de que me atiendan” o “Nuestros futuros doctores no deberían depender de una IA” se replicaron en la plataforma.




¿Es válido usar inteligencia artificial para estudiar?


Especialistas en educación han señalado que el uso de tecnologías como ChatGPT no es negativo por sí mismo, siempre que se integre como un recurso complementario. El verdadero riesgo, advierten, está en sustituir la práctica académica y clínica por resúmenes automáticos que no garantizan comprensión profunda.

La polémica refleja un debate más amplio: cómo equilibrar el aprendizaje tradicional con las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Para los estudiantes, la herramienta representa un apoyo; para los críticos, un motivo de alarma. Lo cierto es que el tema seguirá generando discusión a medida que la IA se integre en más espacios educativos.



TIIKTOK estudiantes ChatGPT

               


