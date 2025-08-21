Nacional Elecciones Judiciales Claudia Sheinbaum CDMX Tren Maya Andy López

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abre el registro para nuevo ingreso en secundaria?

El programa busca frenar la deserción escolar y brindar apoyo económico a las familias mexicanas

El 15 de septiembre se habilitará la inscripción nacional a la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de nuevo ingreso en secundaria. El registro será completamente en línea y deberá realizarlo la madre, el padre o el tutor mediante la plataforma oficial utilizando la Llave Mx, que ya puede tramitarse desde ahora.

El beneficio contempla mil 900 pesos cada dos meses por familia, con un extra de 700 pesos por cada hijo o hija adicional inscrito en este nivel. Esto significa que un hogar con dos adolescentes en secundaria podría recibir 2 mil 600 pesos bimestrales, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta beca forma parte de los Programas para el Bienestar, con el propósito de garantizar que ningún joven deje sus estudios por falta de recursos, al mismo tiempo que fortalece la economía familiar.

