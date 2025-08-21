Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abre el registro para nuevo ingreso en secundaria?

El 15 de septiembre se habilitará la inscripción nacional a la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de nuevo ingreso en secundaria. El registro será completamente en línea y deberá realizarlo la madre, el padre o el tutor mediante la plataforma oficial utilizando la Llave Mx, que ya puede tramitarse desde ahora.

El beneficio contempla mil 900 pesos cada dos meses por familia, con un extra de 700 pesos por cada hijo o hija adicional inscrito en este nivel. Esto significa que un hogar con dos adolescentes en secundaria podría recibir 2 mil 600 pesos bimestrales, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta beca forma parte de los Programas para el Bienestar, con el propósito de garantizar que ningún joven deje sus estudios por falta de recursos, al mismo tiempo que fortalece la economía familiar.

Sheinbaum ha resaltado que la Beca Rita Cetina representa no solo un apoyo inmediato, sino también una inversión en un futuro más justo y con mejores oportunidades educativas para México.