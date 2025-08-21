Facultad de Enfermería invita a Congreso

Con motivo de la celebración por su 50 aniversario, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Laguna, invita a participar en el II Congreso Internacional de Enfermería que se realizará este 21 y 22 de agosto en el Centro Cultural "Braulio Fernández Aguirre" de Ciudad Universitaria, campus Torreón, en horario de 8:00 a 13:30 horas.

El objetivo de este evento es generar conocimiento, fomentar la práctica y propiciar la investigación por lo que se contará con la participación de reconocidos especialistas en el área de la salud que provienen de la República Mexicana y de países como España y Perú.

Irma Andrade Valle, directora de la facultad dijo que el Congreso está dirigido para estudiantes y profesionales del campo de la Enfermería y que se espera la participación de 600 personas, que podrán disfrutar de las conferencias y talleres que abarcarán los temas de liderazgo, la evolución que ha tenido la enfermería, la investigación y su práctica profesional, así como la utilización de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud.

Por su parte, la doctora Sonia Herrera Justicia, profesora y editora científica de Granada, Andalucía, España y coordinadora y docente en la Fundación Index, comentó que es grato visitar México y participar en el Congreso Internacional para fomentar la investigación en enfermería, pero desde otro punto de vista no solamente de la investigación, sino también para ver la cara humanista de esta área de la salud.

HOY INICIAN ACTIVIDADES

Las actividades inician el jueves 21 de agosto con el registro y ceremonia de inauguración, posteriormente la conferencia magistral "Impacto de enfermería en la salud de la comunidad en los últimos 50 años", a cargo de Herrera Justicia. "El desarrollo de enfermería en América Latina y su resignificación en el marco de los retos y perspectivas del siglo XXI", se impartirá por parte de la docente de Posgrado de la Universidad Señor de Sipán de Perú, doctora Sofía Lavado Huarcaya.

Además, "Ciencias de la implementación: impulsando la transformación en la enfermería", a cargo de la coordinadora del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), doctora Raquel Alicia Benavides Torres; el viernes 22 de agosto, "Enfermería y trabajo de red: estrategia para el fortalecimiento de la investigación en la empatía", por la presidenta de la Red Iberoamericana de Empatía y profesora de la Universidad Veracruzana, Región Poza Rica Tuxpan, México, doctora Sara Huerta González.

"La influencia de la enfermería en la sociedad a través de la historia", a cargo de la titular de la División de Programas de Enfermería en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias; por otro lado, la coordinadora de Unidad Sureste de la UAdeC, Eva Kerena Hernández Martínez, impartirá la conferencia "El rol avanzado de la Enfermería: especialización, autonomía y liderazgo"; e "Innovación en el Cuidado de Enfermería: Investigación y Práctica Basada en Evidencia", por la profesora e investigadora de la UANL, doctora Yolanda Flores Peña.

INFORMES

Las personas interesadas en asistir, pueden comunicarse al teléfono (871) 72 08 139, o bien, escribir en la red oficial de Facebook de la Facultad de Enfermería "Facultad de Enfermería Unidad Laguna".

La presentación del Congreso se hizo esta semana y además de Andrade Valle y Herrera Justicia, también estuvieron presentes el miembro del consejo directivo de la Oficina de Convenciones de Torreón (OCV), Fernando Orrante, el coordinador de Posgrado e Investigación, Alejandro Morales Jinez y el coordinador de Investigación, Manuel Velasco.