Estrategias de apoyo para acompañar a una persona en duelo

Perder a un ser querido genera una serie de emociones complejas, que pueden variar desde tristeza y rabia hasta confusión o incluso alivio en casos de sufrimiento prolongado. Saber cómo acompañar a alguien en su proceso de duelo puede hacer que tanto la persona que sufre la pérdida, como el acompañante se sientan mejor.

Algunas estrategias de apoyo que se pueden llevar a cabo en estas situaciones, son las siguientes:

Escuchar sin juzgar

Uno de los apoyos más importantes que se puede ofrecer es simplemente estar allí para escuchar. Las personas que están en duelo suelen necesitar hablar sobre su ser querido y sus emociones. A veces, lo que buscan no es una solución o consejo, sino un espacio seguro donde puedan expresar su dolor sin temor al juicio. La escucha activa, sin interrupciones y sin apresurarse a ofrecer respuestas, es una de las formas más efectivas de apoyo.

Ofrecer presencia, no siempre soluciones

A menudo, los amigos y familiares intentan consolar a la persona en duelo con frases como "todo va a estar bien" o "es parte de la vida". Aunque dichas palabras son bien intencionadas, pueden restar valor al sufrimiento genuino de quien padece la pérdida. En lugar de tratar de arreglar las cosas, lo más útil es ofrecer tu presencia y apoyo constante. A veces, una simple compañía, ya sea en silencio o realizando tareas cotidianas, puede ser un gran alivio.

Respetar el proceso y el tiempo de la persona

El duelo no tiene un calendario. Cada persona tiene su propio ritmo para afrontar la pérdida, y es importante respetar su tiempo. Algunas personas necesitan más espacio para procesar sus emociones, mientras que otras pueden buscar distracción o interacción social. El respeto por su proceso personal, sin presionar para que "superen" la situación rápidamente, es crucial.

Ofrecer ayuda concreta

En ocasiones, lo que más necesita quien está en duelo no son palabras, sino acciones. Ofrecer ayuda concreta como llevar comida, hacer las compras o cuidar de otros aspectos prácticos de la vida diaria puede aliviar la carga emocional y mental de la persona en luto. Esta asistencia puede ser especialmente importante en los primeros días después de la pérdida, cuando las responsabilidades cotidianas pueden sentirse abrumadoras.

Validar las emociones sin minimizar el dolor

Las personas en duelo atraviesan un sinfín de emociones. Algunas veces pueden sentirse furiosas, otras veces culpables, o incluso experimentar momentos de paz o aceptación. En lugar de minimizar sus emociones con frases como "no llores" o "deberías estar mejor", es importante validar sus sentimientos y recordarles que no hay una forma correcta de vivir el duelo. "Está bien sentirse triste, está bien no tener todas las respuestas", puede ser un mensaje de apoyo significativo.

Fomentar la conexión con la memoria del ser querido

Una de las formas en que las personas encuentran consuelo es a través del recuerdo. Hablar del ser querido de manera positiva, compartir anécdotas y momentos especiales puede ayudar a quien está en duelo a procesar la pérdida y encontrar maneras de honrar su memoria. A veces, la forma de sanar está en reconstruir la relación con el ser amado a través de los recuerdos.