Estos son todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular

¡Ya puedes realizar diversos trámites del SAT desde tu celular! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a través de un comunicado oficial que ha actualizado las aplicaciones SAT Móvil, Factura SAT Móvil y SAT ID como medida para digitalizar sus servicios y facilitar los trámites a los contribuyentes.
Si aún no conoces todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular, aquí te compartimos la lista completa.
¿Qué trámites puedes hacer en SAT Móvil?
A través de SAT Móvil puedes acceder a tu información y actualizarla. En la aplicación podrás:
- Generar o actualizar tu contraseña del SAT
- Descargar tu Constancia de Situación Fiscal o tu Cédula de Identificación Fiscal.
- Actualizar tus medios de contacto y consultar comunicados en el Buzón Tributario.
- Consultar y descargar acuses de declaraciones y la Opinión de cumplimiento
- Consultar citas e información sobre certificados de e.firma y sellos digitales activos.
Trámites que puedes realizar en SAT ID
Desde el navegador de tu dispositivo móvil, puedes acceder a SAT ID para solicitar el envío mensual de tu Constancia de Situación Fiscal por correo electrónico para que no tengas que descargarla de manera manual.
- Renovar tu e.firma, incluso cuando esta haya vencido hasta un año antes de la solicitud.
- Generar o actualizar tu contraseña del SAT
Trámites que puedes hacer en Factura SAT Móvil
Además de realizar facturas en el móvil, con las mejoras de la aplicación Factura SAT Móvil podrás
- Consultar facturas emitidas y recibidas en tiempo real
- Descargar tus facturas para compartirlas a través de correo electrónico o redes sociales como WhatsApp y Messenger entre otras.
- Timbrar tus facturas de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).
- Generar un código QR con tu información fiscal para facilitar la emisión rápida de facturas.
- Recibir notificaciones al momento de recibir una factura generada desde la aplicación
Puedes descargar desde la PlayStore y la Appstore las aplicaciones SAT Móvil y SAT Factura Móvil.