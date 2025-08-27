Nacional Salud Claudia Sheinbaum Ismael 'El Mayo' Zambada Gerardo Fernández Noroña Seguridad

Estos son todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular

El SAT se moderniza y mejora la experiencia de contribuyentes en apps móviles, estos son los trámites que podrás gestionar desde tu celular.

SAT digitaliza más trámites, para facilitar su realización desde dispositivos móviles. [Pexels]

SAT digitaliza más trámites, para facilitar su realización desde dispositivos móviles. [Pexels]

EL SIGLO DE TORREÓN

¡Ya puedes realizar diversos trámites del SAT desde tu celular! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a través de un comunicado oficial que ha actualizado las aplicaciones SAT Móvil, Factura SAT Móvil y SAT ID como medida para digitalizar sus servicios y facilitar los trámites a los contribuyentes. 

Si aún no conoces todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular, aquí te compartimos la lista completa. 

¿Qué trámites puedes hacer en SAT Móvil?

A través de SAT Móvil puedes acceder a tu información y actualizarla. En la aplicación podrás:

    

  • Generar o actualizar tu contraseña del SAT
    • 

  • Descargar tu Constancia de Situación Fiscal o tu Cédula de Identificación Fiscal.
    • 

  • Actualizar tus medios de contacto y consultar comunicados en el Buzón Tributario.
    • 

  • Consultar y descargar acuses de declaraciones y la Opinión de cumplimiento
    • 

  • Consultar citas e información sobre certificados de e.firma y sellos digitales activos.  
    • 


¿Debes declarar tus compras en Shein y Temu? Esto aclara el SAT
VER TAMBIÉN ¿Debes declarar tus compras en Shein y Temu? Esto aclara el SAT
El SAT fijó nuevas reglas que aumentan los precios de los pedidos, generando dudas en clientes de Shein y Temu

Trámites que puedes realizar en SAT ID


Desde el navegador de tu dispositivo móvil, puedes acceder a SAT ID para solicitar el envío mensual de tu Constancia de Situación Fiscal por correo electrónico para que no tengas que descargarla de manera manual. 


    

  • Renovar tu e.firma, incluso cuando esta haya vencido hasta un año antes de la solicitud. 
    • 

  • Generar o actualizar tu contraseña del SAT
    • 




Trámites que puedes hacer en Factura SAT Móvil


Además de realizar facturas en el móvil, con las mejoras de la aplicación Factura SAT Móvil podrás 


    

  • Consultar facturas emitidas y recibidas en tiempo real
    • 

  • Descargar tus facturas para compartirlas a través de correo electrónico o redes sociales como WhatsApp y Messenger entre otras.
    • 

  • Timbrar tus facturas de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).
    • 

  • Generar un código QR con tu información fiscal para facilitar la emisión rápida de facturas.
    • 

  • Recibir notificaciones al momento de recibir una factura generada desde la aplicación 
    • 




Puedes descargar desde la PlayStore y la Appstore las aplicaciones SAT Móvil y SAT Factura Móvil.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: SAT Trámites Aplicación Móvil

               


