Estos son todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular

¡Ya puedes realizar diversos trámites del SAT desde tu celular! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a través de un comunicado oficial que ha actualizado las aplicaciones SAT Móvil, Factura SAT Móvil y SAT ID como medida para digitalizar sus servicios y facilitar los trámites a los contribuyentes.

Si aún no conoces todos los trámites del SAT que puedes realizar desde tu celular, aquí te compartimos la lista completa.

¿Qué trámites puedes hacer en SAT Móvil?

A través de SAT Móvil puedes acceder a tu información y actualizarla. En la aplicación podrás:

Generar o actualizar tu contraseña del SAT

Descargar tu Constancia de Situación Fiscal o tu Cédula de Identificación Fiscal .

o tu . Actualizar tus medios de contacto y consultar comunicados en el Buzón Tributario.

Consultar y descargar acuses de declaraciones y la Opinión de cumplimiento

Consultar citas e información sobre certificados de e.firma y sellos digitales activos.

Trámites que puedes realizar en SAT ID

Desde el navegador de tu dispositivo móvil, puedes acceder a SAT ID para solicitar el envío mensual de tu Constancia de Situación Fiscal por correo electrónico para que no tengas que descargarla de manera manual.

Renovar tu e.firma , incluso cuando esta haya vencido hasta un año antes de la solicitud.

, incluso cuando esta haya vencido hasta un año antes de la solicitud. Generar o actualizar tu contraseña del SAT

Trámites que puedes hacer en Factura SAT Móvil

Además de realizar facturas en el móvil, con las mejoras de la aplicación Factura SAT Móvil podrás

Consultar facturas emitidas y recibidas en tiempo rea l

l Descargar tus facturas para compartirlas a través de correo electrónico o redes sociales como WhatsApp y Messenger entre otras.

a través de correo electrónico o redes sociales como WhatsApp y Messenger entre otras. Timbrar tus facturas de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD).

de forma inmediata mediante el uso del Certificado de Sello Digital (CSD). Generar un código QR con tu información fiscal para facilitar la emisión rápida de facturas.

Recibir notificaciones al momento de recibir una factura generada desde la aplicación

Puedes descargar desde la PlayStore y la Appstore las aplicaciones SAT Móvil y SAT Factura Móvil.