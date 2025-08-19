¿Debes declarar tus compras en Shein y Temu? Esto aclara el SAT

Las compras en plataformas como Shein y Temu se verán afectadas por un nuevo impuesto establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta medida eleva el arancel de importación a productos provenientes de países sin tratado comercial con México, como China.

VER MÁS Temu y Shein, las más afectadas por impuesto a productos importados

El impacto directo de las medidas arancelarias recaerá tanto en los consumidores como en los emprendedores.

A lo que muchos usuarios se preguntan cómo afectará esto los precios y si tendrán que hacer algún trámite adicional para recibir sus pedidos.

¿Cuál es el nuevo impuesto que aplica el SAT a Shein y Temu?

A partir de 2025, la Secretaría de Hacienda estableció que las importaciones simplificadas por paquetería y mensajería de países sin tratado comercial pagarán una tasa global de 33.5% sobre el valor del producto.

Antes, esta tarifa era del 19%, la medida no aplica para productos fabricados en Estados Unidos o Canadá que cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

¿Tengo que declarar mis compras en Shein y Temu?

Una de las dudas más frecuentes es si el nuevo impuesto del SAT obliga a declarar estas compras, la respuesta es no.

Según Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, se trata de un impuesto de importación que se paga en aduanas y se integra al costo final del producto, por lo que el consumidor lo paga de forma indirecta.

Este arancel no es como otros impuestos por actividades económicas o servicios profesionales, donde sí se requieren declaraciones; en este caso, se cobra automáticamente al ingresar la mercancía.

VER MÁS SAT amplía horario de atención por Declaración Anual de empresas

Contribuyentes pueden acercarse en los días y horas señalados

¿Qué se debe de considerar para los consumidores a partir de ahora?

Con este cambio, quienes compren en plataformas como Shein o Temu deberán tomar en cuenta:

Aumento en los precios por el nuevo arancel.

Posibles retrasos en la entrega de pedidos debido a inspecciones aduaneras.