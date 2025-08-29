Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift

Estos son los conciertos que habrá en Torreón el sábado 30 y domingo 31 de agosto

La Comarca Lagunera se enciende con música en vivo: dos días de conciertos imperdibles para cerrar agosto con ritmo y emoción.

´La máquina musical norteña' llegará este fin de semana/ Especial

´La máquina musical norteña' llegará este fin de semana/ Especial

NEYEN AVILA

Este sábado 30 y domingo 31 de agosto, Torreón se convierte en el epicentro musical del norte de México. La ciudad se prepara para recibir una oleada de conciertos que prometen poner a bailar, cantar y emocionar a miles de asistentes. Desde íconos de la música grupera hasta propuestas teatrales y alternativas, el cierre de mes llega cargado de ritmo y diversidad cultural.

El plato fuerte será el sábado por la noche en el Coliseo Centenario, donde Conjunto Primavera y Los Rieleros del Norte compartirán escenario en un evento que ya genera expectativa entre los fanáticos. La fusión del saxofón, el acordeón y el bajo sexto será el soundtrack de una noche que promete ser histórica.

Conjunto Primavera y Los Rieleros: el baile está servido

Con más de 20 álbumes en su trayectoria, Conjunto Primavera llega a Torreón con clásicos como “Necesito Decirte” y “Ave Cautiva”. Tony Meléndez, su vocalista, será el encargado de encender la nostalgia y el romanticismo entre los asistentes. Por su parte, Los Rieleros del Norte —la máquina musical norteña— traerán éxitos como “El Columpio” y “Voy a llorar por ti”, en una presentación que mezcla tradición y potencia escénica.

Ambas agrupaciones han compartido escenario antes, pero su estilo único y su conexión con el público lagunero hacen de este concierto una cita obligada. Los boletos siguen disponibles y se espera lleno total.

Más opciones para todos los gustos


Pero no todo será música norteña. El sábado también se presenta “Mentiras El Concierto” en Fortana Centro de Eventos, una propuesta teatral-musical que revive los éxitos del pop mexicano. En paralelo, el Teatro Alfonso Garibay recibe “Tu sonrisa en la nieve”, mientras que el Estudio Plan B ofrece “Entre canciones y suspiros Karen”, una experiencia íntima y emotiva.


El domingo 31, la escena alternativa toma fuerza con Godbelow en Ojo de Tigre y el bazar “¡Tanta Fayuca!” en Morelos 559, ideal para quienes buscan arte, diseño y música en un solo lugar. Cada rincón de Torreón tendrá algo que ofrecer.


'Conjunto primavera´tocará el último fin de semana de agosto/ Especial
'Conjunto primavera´tocará el último fin de semana de agosto/ Especial


Además de los conciertos, el fin de semana incluye el partido Santos Laguna vs Tigres en el Estadio Corona, el Torneo Nacional de Frontenis en el Club San Isidro y la convención Torreón ALOLACON en el Centro de Convenciones. La ciudad vibra con propuestas para todos los públicos, desde familias hasta fanáticos del deporte y la cultura pop.

Este último fin de semana de agosto, Torreón demuestra por qué es uno de los puntos más vibrantes del norte del país. Con una cartelera que combina tradición, innovación y talento, los conciertos y eventos programados son la excusa perfecta para salir, disfrutar y celebrar. Si estás en la ciudad, no te quedes en casa: la música te espera.


               
               


               

               
               

               
               
               
