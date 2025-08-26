Espectáculos Taylor Swift Entrevistas Famosos

Esto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron su compromiso tras una romántica propuesta de matrimonio que la cantante compartió en Instagram.

El emotivo momento, realizado en un jardín decorado con flores, dejó al descubierto el espectacular anillo que el jugador de los Kansas City Chiefs le entregó, una pieza que ya es tendencia en redes sociales y que ha despertado gran curiosidad por su precio y diseño.

La historia de amor entre Taylor y Travis

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023, cuando él asistió a un concierto de The Eras Tour y quiso entregarle una pulsera con su número. Aunque no logró hablar con ella en ese momento, poco después comenzaron a salir en privado.

Su relación se hizo pública cuando Taylor fue vista apoyando a Travis en un partido de los Kansas City Chiefs. Desde entonces, compartieron momentos románticos en conciertos, eventos y celebraciones familiares. 

Taylor lo mencionó en canciones de su álbum The Tortured Poets Department y él la sorprendió en el escenario durante un show en Londres. Su amor, entre la música y el deporte, fue creciendo a la vista del mundo, mostrando siempre respeto, diversión y complicidad.


Este 26 de agosto, anunciaron su compromiso con una tierna foto en Instagram, consolidando una relación que había cautivado a millones con su autenticidad y encanto moderno.


siglonet-2025082622581892-68ae42f4e8cf4


El precio aproximado del anillo


Según el sitio de Brides, el anillo de compromiso entregado por Travis Kelce a Taylor Swift es una pieza vintage inspirada en la era victoriana.


La joya cuenta con un diamante de corte cojín alargado de aproximadamente 8 quilates, color F y claridad VS1, engastado en oro amarillo de 18 quilates. Además, presenta pequeños diamantes y grabados a mano en los laterales, lo que le otorga un toque romántico y sofisticado.


De acuerdo con Vogue México, Travis Kelce colaboró estrechamente con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñar esta pieza exclusiva, asegurándose de que reflejara la personalidad y estilo único de la estrella pop.


Aunque el costo exacto del anillo de Taylor no ha sido revelado, el sitio de Bride estima que ronda los 550 mil dólares.


               
               


               

               
               

               
               
               
