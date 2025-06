Este año estiman pérdidas por más de mil mdp en producción de forraje en la Laguna

Los estragos económicos por la sequía ya empiezan a “golpear” a las familias del campo, por los jornales que se perdieron este año y para darse una idea de la gravedad de la situación, únicamente en el cultivo del forraje las pérdidas económicas se estiman en mil 100 millones de pesos, porque en este 2025 se dejaron de sembrar alrededor de 16 mil hectáreas de sorgo y maíz, es decir solamente se establecieron 5 mil 500 hectáreas cuando el año pasado se establecieron alrededor de 22 mil.

Lo anterior lo dio conocer el presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez Abusaid, quien dijo que, en general son “incalculables” las pérdidas ocasionadas en la Comarca Lagunera ya que, de acuerdo al registro que les han proporcionado del lado de Coahuila, este año con el bajo volumen de agua que registraron las presas regionales, únicamente alcanzó para sembrar 7 mil 300 hectáreas, cuando en el 2024 fueron 24 mil, es decir cerca del 30 por ciento de la superficie que generalmente se siembra, mientras que del lado de Durango las cifras son más o menos igual.

Reiteró que números de los más de mil millones de pesos, son las pérdidas valoradas únicamente en lo que se refiere al alimento para el ganado, pero habría que ver en el algodón, pues el año pasado se cultivaron alrededor de 7 mil hectáreas y este año únicamente 150, de melón y sandia fueron 250 los que se regaron con agua rodada y este año nada, de nogal solo fueron 5 mil, cuando hay al menos 10 mil hectáreas en la Laguna de Coahuila.

Explicó que, con el déficit de forraje que se registra este año, los ganaderos tendrán que abastecerse de otros estados, los cual “dispararía” los costos, ya que si actualmente en la región el precio ronda en 1.70 a 1.80 pesos el kilo “en pie”, en otros lados les costaría el doble o más, por los costos de traslado y el consumidor final pagaría mucho más por la leche o la carne.

Rodríguez Abusaid, dijo que esos son los cifras de la sequía de este año, pero en el 2026 el panorama se vislumbra peor, puesto que en el ´´último reporte que se tiene de la presa El Palmito (Lázaro Cárdenas) se encuentra en alrededor del 16.99 por ciento de su capacidad y Las Tórtolas (Francisco Zarco), se encuentra en alrededor del 44 por ciento, pero hay que considerar que de esta última se dispuso parte del volumen para el proyecto; Agua Saludable para La Laguna.

VER TAMBIÉN Lluvias reactivan flujo hacia presas del río Nazas ¿Cuáles son los niveles actuales?

Los embalses aún están lejos de alcanzar su capacidad máxima,

Especificó que los reportes que se tienen de las precipitaciones que se han presentado en las últimas semanas son de 17 a 20 milímetros de lluvia, lo cual es muy poco, por lo que, insistió en que es urgente hacer algo, pues si este año hubo un miniciclo de riego, quizá en el 2026 no habrá ciclo agrícola.

“Ya hay estragos profundos en la economía regional por la situación de los productores y también de las familias que dependen de los jornales que se generan del campo, por la falta de ese dinero que hay en los municipios de la Comarca Laguna de Coahuila y de Durango, pero también lo que tenemos que visualizar es que el problema se puede agravar aun más el año que entra y la incertidumbre es mayor, porque las expectativas de lluvia que se tiene, según los reportes de la Conagua y de otros organismos internacionales no son alentadores y si este año no entra agua a las presas el año que entra no se sembrara nada”, concluyó.