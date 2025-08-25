Estas son las 5 carreras mejor pagadas en 2025, ¿dónde puedes estudiarlas en México?

El mercado laboral mexicano está en constante evolución, y las habilidades especializadas en tecnología y sostenibilidad se están posicionando como las más demandadas y mejor pagadas.

Según Laudex para 2025, el panorama profesional se está redefiniendo y posiciona a estas profesiones como las mejores pagadas en este año.

Si buscas asegurar tu futuro, aquí te decimos dónde puedes estudiar las cinco carreras mejor pagadas en México.

¿Dónde estudiar las carreras mejor pagadas?

1. Especialista en Inteligencia Artificial

Con la creciente automatización, los especialistas en Inteligencia Artificial (IA) son clave. Estos profesionales, con formación en Ingeniería en Sistemas, Ciencia de Datos o Matemáticas Aplicadas, dominan el machine learning y el procesamiento de datos para desarrollar soluciones innovadoras.

Estas carreras se ofertan en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

2. Científico de Datos

Un científico de datos es un experto en analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas. Su formación, que suele ser en Ciencia de Datos, Estadística o Ingeniería en Computación, les permite manejar herramientas avanzadas como Python y R.

En este ramo destacan el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y nuevamente la UNAM, y el ITESM.

3. Ingeniero en Ciberseguridad

La protección de la información digital es una prioridad para las empresas. Los ingenieros en ciberseguridad se especializan en Ingeniería en Seguridad Informática, Sistemas Computacionales o Tecnologías de la Información para proteger redes, analizar vulnerabilidades y prevenir ataques cibernéticos.

La Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana (IBERO) y el ITESM ofertan ingenierías afines a esta área.

4. Médico Especialista en Biotecnología

La biotecnología está revolucionando el campo de la salud. Los profesionales de esta área, con una base en Medicina y una especialización en Biotecnología o Bioingeniería, aplican tecnología de punta para tratamientos médicos y la creación de innovadoras técnicas de salud.

Encuentra esta especialización en instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara (UDG), la UNAM, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

5. Ingeniero en Energías Renovables

El enfoque en la sostenibilidad ha hecho de los ingenieros en energías renovables una pieza fundamental. Con estudios en Ingeniería Ambiental, Energías Renovables o Ingeniería Eléctrica, estos especialistas diseñan y desarrollan proyectos sostenibles, optimizan el uso de la energía y se mantienen al tanto de las normativas ambientales.

Una vez más, la UNAM y el ITESM destacan en la oferta educativa, así como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

En el sitio web de cada universidad encontrarás mayor información sobre la oferta educativa y sus planes de estudio, ¿en cuál de estas áreas te gustaría desempeñarte?

