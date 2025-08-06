Tecnología lorem Lorem Ipsum Ipsum

IA

Estas son las 3 profesiones que nunca podrán ser reemplazadas por la IA, según Bill Gates

Estas profesiones sobrevivirán a la IA de acuerdo con el cofundador de Microsoft

Estas son las 3 profesiones que nunca podrán ser reemplazadas por la IA, según Bill Gates

Estas son las 3 profesiones que nunca podrán ser reemplazadas por la IA, según Bill Gates

EL SIGLO

En un mundo laboral cada vez más transformado por la inteligencia artificial y la automatización, una pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre los trabajadores es cuáles serán los empleos a prueba de la IA.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha ofrecido su visión al respecto, identificando tres campos profesionales que, a su parecer, son insustituibles y serán pilares de la nueva era laboral. 

Gates ha afirmado en su blog llamado GatesNotes, que si hoy tuviera que comenzar de nuevo, elegiría uno de estos tres campos.

Top 10 canciones más grandes creadas en México según la IA

VER MÁS Top 10 canciones más grandes creadas en México según la IA

Un recorrido por las obras musicales que han dejado huella dentro y fuera del país 
Programación


Para Bill Gates, la programación es mucho más que simplemente escribir código; es una forma de alfabetización esencial que subyace en sectores cruciales como las comunicaciones, la salud y la seguridad. 


Aunque la inteligencia artificial generativa ha demostrado ser capaz de escribir código, Gates sostiene que aún requiere de la supervisión humana experta para desarrollarse correctamente. 


Los programadores son indispensables para tareas complejas que la IA no puede realizar por sí misma, como la revisión de errores, la integración de valores éticos en el software y la previsión de sesgos en los modelos automatizados.


Surgen las 'estafas del amarre' con brujos digitales; si el cliente se niega a pagar más recurren a amenazas
VER MÁS Surgen las 'estafas del amarre' con brujos digitales; si el cliente se niega a pagar más recurren a amenazas
La Policía Cibernética alerta sobre nueva modalidad de fraude digital. Prometen amor, pero terminan en amenazas.

Biología


El campo de la biología, y en particular la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada, se ha posicionado como un área de innovación científica central. 


Gates ha resaltado que la experiencia humana en la biología es insustituible para enfrentar los desafíos médicos del futuro, como las pandemias y las enfermedades crónicas emergentes. La capacidad de un biólogo para realizar un análisis profundo de sistemas vivos, interpretar datos biomédicos y tomar decisiones complejas va más allá de la automatización. 


Por avanzado que sea un algoritmo, no existe reemplazo para el juicio crítico y la experiencia de un experto al diseñar soluciones personalizadas en salud o al enfrentar una crisis sanitaria.

Surgen las 'estafas del amarre' con brujos digitales; si el cliente se niega a pagar más recurren a amenazas
VER MÁS Surgen las 'estafas del amarre' con brujos digitales; si el cliente se niega a pagar más recurren a amenazas
La Policía Cibernética alerta sobre nueva modalidad de fraude digital. Prometen amor, pero terminan en amenazas.

Energías


La transición hacia energías limpias y la lucha contra el cambio climático han convertido al sector energético en un campo estratégico para la humanidad. 


Gates ha destacado el papel crucial de los expertos en energía en el diseño de nuevas tecnologías, como la captura de carbono o el hidrógeno verde. Estas innovaciones requieren profesionales capaces de comprender sistemas complejos, re diseñarlos y anticipar su impacto medioambiental. 


Si bien la inteligencia artificial puede colaborar en la optimización de procesos, no puede reemplazar la creatividad y el criterio humano para resolver los desafíos de sostenibilidad. 


La innovación en energía no solo es una urgencia ambiental, sino una fuente constante de oportunidades laborales y científicas que demandan habilidades analíticas difíciles de automatizar por completo.


¿Cómo crees que la inteligencia artificial se adaptará a tu profesión?

Esta función oculta de Alexa es capaz de detectar intrusos en casa 
VER MÁS Esta función oculta de Alexa es capaz de detectar intrusos en casa 
Se trata de una función poco conocida de Alexa en algunos dispositivos Echo Dot 

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Tecnología

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: trabajos profesiones inteligencia artificial ia Bill Gates

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Tecnología
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Estas son las 3 profesiones que nunca podrán ser reemplazadas por la IA, según Bill Gates


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404494

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx