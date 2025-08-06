Estas son las 3 profesiones que nunca podrán ser reemplazadas por la IA, según Bill Gates

En un mundo laboral cada vez más transformado por la inteligencia artificial y la automatización, una pregunta que cada vez resuena con más fuerza entre los trabajadores es cuáles serán los empleos a prueba de la IA.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha ofrecido su visión al respecto, identificando tres campos profesionales que, a su parecer, son insustituibles y serán pilares de la nueva era laboral.

Gates ha afirmado en su blog llamado GatesNotes, que si hoy tuviera que comenzar de nuevo, elegiría uno de estos tres campos.

Programación

Para Bill Gates, la programación es mucho más que simplemente escribir código; es una forma de alfabetización esencial que subyace en sectores cruciales como las comunicaciones, la salud y la seguridad.

Aunque la inteligencia artificial generativa ha demostrado ser capaz de escribir código, Gates sostiene que aún requiere de la supervisión humana experta para desarrollarse correctamente.

Los programadores son indispensables para tareas complejas que la IA no puede realizar por sí misma, como la revisión de errores, la integración de valores éticos en el software y la previsión de sesgos en los modelos automatizados.

Biología

El campo de la biología, y en particular la biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada, se ha posicionado como un área de innovación científica central.

Gates ha resaltado que la experiencia humana en la biología es insustituible para enfrentar los desafíos médicos del futuro, como las pandemias y las enfermedades crónicas emergentes. La capacidad de un biólogo para realizar un análisis profundo de sistemas vivos, interpretar datos biomédicos y tomar decisiones complejas va más allá de la automatización.

Por avanzado que sea un algoritmo, no existe reemplazo para el juicio crítico y la experiencia de un experto al diseñar soluciones personalizadas en salud o al enfrentar una crisis sanitaria.

Energías

La transición hacia energías limpias y la lucha contra el cambio climático han convertido al sector energético en un campo estratégico para la humanidad.

Gates ha destacado el papel crucial de los expertos en energía en el diseño de nuevas tecnologías, como la captura de carbono o el hidrógeno verde. Estas innovaciones requieren profesionales capaces de comprender sistemas complejos, re diseñarlos y anticipar su impacto medioambiental.

Si bien la inteligencia artificial puede colaborar en la optimización de procesos, no puede reemplazar la creatividad y el criterio humano para resolver los desafíos de sostenibilidad.

La innovación en energía no solo es una urgencia ambiental, sino una fuente constante de oportunidades laborales y científicas que demandan habilidades analíticas difíciles de automatizar por completo.

¿Cómo crees que la inteligencia artificial se adaptará a tu profesión?

