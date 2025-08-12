Nacional AUSTERIDAD Profeco VIOLENCIA TAMAULIPAS

Esta será la nueva ubicación del Monumento del Caballito en Torreón

La emblemática escultura de Raúl Madero tendrá un nuevo sitio y contará con iluminación nocturna para realzar su presencia.

El monumento del Caballito se reubicará cerca de su lugar original/ Especial

NEYEN AVILA

El icónico monumento conocido como el Caballito, que representa al general Raúl Madero, será trasladado a una nueva ubicación a pocos metros de su sitio actual en el bulevar Revolución en Torreón. Esta reubicación forma parte del proyecto de reordenamiento vial que se está llevando a cabo entre las calles 36 y 42.

Desde su creación, el Caballito ha experimentado varias mudanzas dentro de la ciudad. Originalmente estuvo en la glorieta de bulevar Revolución y Diagonal Reforma, y luego fue llevado a la avenida Juárez. En la actualidad, será colocado sobre el camellón central frente al City Club y un hotel, donde se construirá un nuevo basamento para sostenerlo.

Detalles de la reubicación del monumento

La Dirección de Obras Públicas informó que esta será la última mudanza del monumento, que permanecerá en esta nueva ubicación con la vista hacia el oriente. La escultura fue retirada con una grúa y estará resguardada temporalmente mientras se prepara el nuevo soporte.

Además, el Caballito contará con iluminación nocturna para destacar su presencia durante la noche, algo que no se había activado en la ubicación anterior a pesar de contar con las instalaciones para ello.


Avances en el reordenamiento vial de Torreón


Los trabajos en el bulevar Revolución avanzan, con la construcción de cordonería ya terminada en un 12 a 14 por ciento. Aún queda pendiente la repavimentación y señalización que completarán el proyecto vial.


Tendrá nuevo basamento e iluminación nocturna/ Especial
Tendrá nuevo basamento e iluminación nocturna/ Especial


Entre las mejoras que se implementarán está la eliminación de semáforos en el bajo puente Diana Laura y la construcción de vueltas en U, con una inversión de más de 10 millones de pesos a cargo de la empresa lagunera Construcciones y Vialidades del Norte.

El traslado y la mejora del monumento del Caballito buscan no solo facilitar el flujo vehicular, sino también darle un nuevo realce a esta escultura histórica que es un símbolo para los habitantes de Torreón.


               
               


               

               
               

               
               
               
