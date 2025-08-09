¿A dónde se lo llevan? Remueven emblemático monumento de Torreón

A través de redes sociales, el día de ayer cientos de laguneros se vieron desconcertados ante un video que muestra como el monumento de Raúl Madero, ubicado sobre el bulevar Revolución, era removido de su sitio.

Por medio de la cuenta en TikTok de @yaquesita_98, es que se supo lo que estaba ocurriendo con el monumento, ubicado entre la Calzada México y el bulevar Revolución de la ciudad de Torreón.

Tal como se observa en el video compartido por @yaquesita_98, el monumento dedicado al artillero Raúl Madero, más conocido como 'del Caballito', fue retirado de su sitio con ayuda de una grúa, operada por trabajadores.

Las imágenes pronto generaron desconcierto entre internautas, ya que la escultura es un ícono emblemático de la zona y la ciudad en general.

Las especulaciones no se hicieron esperar, imaginando que el monumento pasara por algo similar a lo que le ocurrió al Torreón, el cual fue removido de su sitio cuando comenzó la construcción de las estaciones del Metrobus en la ciudad.

Cabe señalar que el monumento 'del Caballito' ya ha sido reubicado más de una vez a lo largo de los años, siempre a causa de la construcción y ampliación de obras públicas, por lo que se piensa que esta vez ocurrirá algo similar.

¿Quién fue Raúl Madero?

Raúl Madero, fue un artillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ‘División del Norte’.

La Revolución Mexicana fue un movimiento relevante en la Comarca Lagunera, muestra de ello son los monumentos existentes en los municipios laguneros en honor a Francisco Villa y el artillero Raúl Madero.

Diversos episodios fundamentales del levantamiento armado se llevaron a cabo en La Laguna, tal es el caso de la toma de Jiménez, de Gómez Palacio, Torreón, así como la revolución magonista de Viesca, por mencionar algunas.

Todos esos sucesos llevaron a que en memoria del proceso revolucionario se erigieran esculturas y bustos de distintas figuras, principalmente la del 'Centauro del Norte' y uno de los artilleros de las fuerzas de la División del Norte. De esa manera, algunas se encuentran al margen de espacios públicos como la Alameda de Zaragoza en Torreón y en la plaza principal de Lerdo, mientras que otros se hallan sobre vialidades importantes como el Puente Plateado y el periférico Raúl López Sánchez y finalmente otros incluso sobre cerros. La inauguración de cada uno de esos monumentos data de distintos años.