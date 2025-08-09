Torreón: Monumento del 'Caballito' vuelve a ser reubicado

Torreón UJED IMSS Paseo Morelos Rally Coahuila 1000 Pemex

La icónica escultura, removida temporalmente como parte del reordenamiento vial entre calles 36 y 42, será reinstalada con iluminación nocturna tras la construcción de su nuevo basamento

MA. ELENA HOLGUÍN

El monumento del general Raúl Madero, mejor conocido como la estatua “del Caballito” fue removido del bulevar Revolución y la calzada México y se reubicará a unos 20 metros de distancia, sobre el mismo bulevar, exactamente en el camellón central que está frente a la salida del hotel y del City Club.

La reubicación es parte de las obras de reordenamiento vial que se llevan a cabo entre las calles 36 y 42 sobre el Revolución o carretera Torreón-Matamoros, y según lo dicho por el director de Obras Públicas del Municipio, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, se trata del último movimiento que se hace de la figura dedicada a quien fue gobernador de Coahuila y un destacado líder revolucionario.

Y es que originalmente, el monumento “del Caballito” estaba en el cruce de la avenida Juárez y calzada México, pero de ahí se movió al camellón central del bulevar Torreón-Matamoros y posteriormente se recorrió a la parte sur de esa misma vialidad.

Según el proyecto de reordenamiento vial, la figura de Raúl Madero montado en su caballo quedará en su posición original, es decir, en el bulevar Revolución viendo hacia el oriente.

La escultura errante fue removida ayer viernes con el uso de una grúa, y cuyas maniobras llamaron la atención de los transeúntes, quienes compartieron videos en redes sociales que se viralizaron.


El director de Obras Públicas aseguró que el monumento sólo permanecerá unos días bajo resguardo en una bodega que es propiedad de la constructora “entiendo que en un local que está por ahí cerca”, mientras se construye el basamento que la va a sostener, y lo cual se hará la próxima semana.


En menos de una semana o dos estará listo el fraguado del basamento para reinstalar la escultura, que no tendrá develación ni nada parecido porque solamente se está cambiando de posición, aunque tendrá iluminación para hacerla lucir de noche.


Los trabajos de reordenamiento vial en el bulevar Revolución presentan un avance del 12 o 14 por ciento, pues se ha trabajado en la construcción de cordonería y falta lo más fuerte, que es la repavimentación y señalización. Dicho proyecto considera la eliminación de semáforos en el bajo puente Diana Laura, junto con la construcción de vueltas en U.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Monumento Raúl Madero Monumento del Caballito

               


ID: 2405217

      


