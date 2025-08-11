La escultura de 'El Caballito' y el legado artístico de Cuauhtémoc Zamudio

La estatua ecuestre del General Raúl Madero, conocida popularmente como “el Caballito”, es una de las obras escultóricas más imponentes y representativas de la región, creada en 1979 por el renombrado escultor regiomontano Cuauhtémoc Zamudio. Esta pieza de seis metros en bronce, sostenida sobre un pedestal de mármol negro de cuatro metros, no solo conmemora a un líder revolucionario y exgobernador de Coahuila, sino que también representa la maestría artística de uno de los escultores más importantes del noreste mexicano.

Zamudio es responsable de varias esculturas que hoy embellecen importantes espacios públicos en Coahuila y otros estados. En Saltillo, por ejemplo, se encuentran sus esculturas ecuestres de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Miguel Ramos Arizpe, así como la estatua del poeta Manuel Acuña frente al Teatro Fernando Soler. Su talento también ha trascendido a Monterrey y ciudades de Estados Unidos, consolidándolo como un referente de la escultura monumental mexicana.

Recientemente, la emblemática estatua del General Raúl Madero fue retirada del cruce del bulevar Revolución y la calzada México para ser reubicada a unos 20 metros de distancia, en el camellón central frente a la salida del Hotel y del City Club, dentro del proyecto de reordenamiento vial que se lleva a cabo entre las calles 36 y 42 sobre el bulevar Revolución.

El director de Obras Públicas municipal, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que esta será la última reubicación que sufra la escultura. La pieza fue removida con ayuda de una grúa, en maniobras que captaron la atención de peatones y se viralizaron en redes sociales. Por ahora, la escultura se encuentra resguardada en una bodega cercana mientras se prepara un nuevo basamento donde será colocada en los próximos días.

Aunque no habrá ceremonia de develación, la estatua contará con iluminación para resaltar su presencia durante la noche, recuperando el protagonismo que merece esta emblemática obra.

Los trabajos de reordenamiento vial, que incluyen repavimentación, señalización y eliminación de semáforos en el bajo puente Diana Laura, están a cargo de la empresa lagunera Construcciones y Vialidades del Norte, S.A. de C.V., con una inversión superior a 10 millones de pesos y un avance actual del 12 al 14 por ciento.