Esta es la bacteria que fue detectada en el shampoo de la marca Henkel-Tec Italy que puede ocasionar infecciones

Una alerta sanitaria encendió las alarmas tras el hallazgo de un microorganismo peligroso en un lote de productos de higiene personal.

El lote de shampoo contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca ya está siendo retirado del mercado/ Especial

NEYEN AVILA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia urgente sobre la posible contaminación de un lote del shampoo Totale, de la marca Henkel-Tec Italy, con la bacteria Klebsiella oxytoca. Este microorganismo, aunque común en el intestino humano, puede volverse altamente peligroso fuera de ese entorno, especialmente en personas con defensas bajas.

Según especialistas de la UNAM, esta bacteria puede provocar infecciones cutáneas, oculares y nasales, además de complicaciones más graves como neumonía o sepsis en pacientes inmunocomprometidos. Su resistencia a varios antibióticos la convierte en un riesgo sanitario que no debe subestimarse.

¿Cómo identificar el producto contaminado?

El lote afectado corresponde al número 1G27542266, distribuido por Henkel Capital. Son 904 unidades del shampoo Totale que podrían estar contaminadas. El principal indicio es un olor fétido y desagradable, perceptible al abrir el envase. Aunque solo se ha reportado un caso confirmado, la empresa activó una campaña de recolección preventiva que estará vigente hasta febrero de 2026.

Henkel habilitó canales de contacto para los consumidores: el correo [email protected] y el número 800 0072 254. Quienes tengan el producto pueden solicitar un reemplazo gratuito y devolver el dañado con una guía prepagada.

¿Qué hacer si ya usaste el shampoo?


Si una persona utilizó el shampoo contaminado y presenta síntomas como irritación en la piel, ojos rojos, congestión nasal o fiebre, se recomienda acudir de inmediato al médico. La bacteria Klebsiella oxytoca puede actuar rápidamente en organismos vulnerables, por lo que la atención temprana es clave.


Además, la Profeco sugiere suspender el uso del producto de forma inmediata y verificar el número de lote en el envase. En caso de duda, se puede consultar el sitio oficial de Henkel México o comunicarse con el Teléfono del Consumidor.


La bacteria detectada en el shampoo puede causar infecciones en piel, ojos y vías respiratorias/ Especial
La Profeco se mantiene vigilante del cumplimiento de la alerta y recuerda que la higiene personal no debe comprometer la salud. Reforzar las medidas de control en la industria cosmética es fundamental para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

Mientras tanto, se recomienda a los consumidores revisar sus productos de higiene, evitar el uso de artículos con olor anormal y mantenerse informados a través de canales oficiales. La educación sanitaria y la acción rápida pueden marcar la diferencia.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx