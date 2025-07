Encuentra todo en

Hace varios años, Valentina Buzzurro llegó a México con el deseo de cumplir sus sueños profesionales y, sin duda, ha sido lo mejor que le pudo ocurrir.

"La verdad es que desde que arribé a esta nación no he parado, así que mientras más trabajo haya mejor para mí. Les cuento que nací en Sicilia, Italia. Mi mamá es mexicana y cuando tenía ocho años decidimos venirnos a vivir a este país.

"Ella sabía que yo quería ser actriz desde niña, así que pensó que en la República Mexicana contaría con más oportunidades, al igual que mi hermano, quien tenía y tiene muchas metas por cumplir en otros rubros. Junto con mi papá nos venimos todos, y vaya que mi mamá acertó. No me veo viviendo en otro país que no sea México", dijo contenta a El Siglo de Torreón.

"La italiana más mexicana" charló con este diario a propósito de su labor en la telenovela, Regalo de amor, que lidera el rating en la franja de las 18:30 horas.

"Estoy más que feliz con esta telenovela. La recepción que ha logrado ha sido buenísima y todavía le falta mucha tela que cortar.

"La historia tiene cosas buenísimas como sus personajes, locaciones y más. Es una telenovela de esas que te dejan picada en cada capítulo", mencionó.

En la trama, ella encarna a "Fedra De la Vega Mondragón". Es algo inmadura y caprichosa. Padece Trastorno Límite de la Personalidad.

"Es una de las villanas de la historia y le hace la vida imposible a toda persona que se atraviese en su camino. Tiene mucha maldad en su ser y con muy pocas ganas de ser una mejor persona", detalló.

En ese sentido, reconoció la entrevistada que le ha agradado un rol con tales matices, sobre todo porque los antagónicos suelen quedar en la memoria colectiva de la audiencia.

"La verdad es que no había experimentado esta sensación porque no me había tocado ser una villana y les cuento que es muy rico, divertido y difícil", comentó la joven.

Aceptó Buzzurro que "Fedra" la ha venido a sacar de su zona de confort.

"Yo disfruto mucho de los retos y este no es la excepción. Siento que estoy haciendo un papel muy distinto al de muchas otras villanas".

Explicó que vale la pena destacar el elenco de la historia conformado por estrellas como Diana Bracho, Alberto Estrella o Claudia Ramírez.

"Justo Diana, Alberto y Claudia han sido mis grandes maestros. Luego pasa que laboras con primeros actores y te decepcionan, y no es el caso de ellos. La señora Bracho es también mi maestra de vida", recalcó.

Valentina mencionó que la producción de Silvia Cano contó con locaciones en el interior de la República Mexicana, lo que la vuelve mucho más especial.

"Grabamos en foros de Televisa, pero también salimos a Aguascalientes o Puerto Vallarta. La comida fue deliciosa, además es muy bonito grabar en provincia porque es donde nos ven mucho", contó

Por último, la actriz de otros proyectos como El señor de los cielos o Vencer el pasado, pidió a los laguneros que sigan al pendiente de Reglo de amor, que protagonizan Chris Pazcal y Alejandra Robles Gil.

"Regalo de amor es una telenovela hermosa. No se la pierdan. Tocamos temas como la maternidad, los amores tóxicos e imposibles o las enfermedades mentales. Recuerden que de igual manera pueden irla viendo en Vix", finalizó.