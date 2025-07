Jorge Roig Jr., pasión y legado por la actuación en el mundo del doblaje

¿La pasión por la actuación se hereda o se adquiere? Es la pregunta con la que arrancó la plática que El Siglo de Torreón tuvo con el gran actor de doblaje Jorge Roig Jr.

Con casi 50 años de trayectoria en el mundo de la actuación y el doblaje, Jorge Roig Jr. ha dado vida a un sinfín de memorables personajes, al prestarles su voz y carisma; destacando algunos como Sonic (Las aventuras de Sonic), Quasimodo (El jorobado de Notredam), Oliver Atom (Supercampeones) y Carlos Finster (Rugrats).

Durante la plática que esta casa editorial tuvo con el actor Roig Jr. nos comentó que empezó a involucrarse desde muy pequeño en la actuación, pues es hijo de dos grandes figuras del mundo del doblaje: Jorge Roig y Rocío Garcel, quienes han dado voz a personajes como el Señor Miyagi en Karate Kid y Bulma en Dragon Ball.

Lo que empezó como un juego mientras su madre trabajaba en estudios de doblaje, para Roig Jr. se convirtió en el parteaguas de su vida para involucrarse en el mundo de la actuación, aprendiendo de otros actores y directores.

“Yo iba a los estudios con mi mamá. Mientras ella trabajaba, yo jugaba a ser ayudante de los directores y así veía a los actores llegar”.

Entre juego y juego, un día llegó su primera oportunidad para participar en un trabajo profesional, ante la ausencia de una actriz a su llamado.

“Creo que fue la Chilindrina la que no llegó a su llamado porque estaba ocupada en otras cosas. Entonces el señor Narciso Busquets me dice: ‘¿Te gustaría trabajar?’ Me ponen en el atril y me dice: ‘A ver, cuando te toque el hombro, vas a decir esto, las líneas de este niño y ya’”.