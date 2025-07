'Los mexicanos nacemos donde queremos'

¿QUÉ PASÓ?

"Pasó lo que tenía que ocurrir, tal y como es la vida. El hubiera no existe. Yo el domingo (6 de julio) estaba muy cansada. Habíamos tenido un reto de campo y otras actividades. Tocó el reto y le puse el 100 por ciento que en ese momento tenía de mí, que no era el 100 por ciento absoluto.

"Hice un ratatouille y creo que me salió muy rico, pero los chefs dijeron que eligieron el menos mejor, no el peor y eso me tranquilizó porque quiere decir que tampoco lo elaboré mal, y es que ya quedamos muy pocos participantes, entonces alguien tenía que salir", manifestó.

Algo que de igual manera provoca la cocina es evocar recuerdos, y en el caso de la intérprete del personaje de "Excelsa" de La Familia P-Luche no fue la excepción.

"Recordaba a mi abuela que siempre nos decía que el ingrediente especial que le ponía a todos los platillos era el amor. Asimismo, les cuento que también me acordaba bastante de mi padre porque a él le encantaba cocinar y yo en ocasiones le ayudaba", externó Bárbara, quien es amante de los postres.

Desde su hogar, Torres explicó que MasterChef: Celebrity ya forma parte de los proyectos más especiales que ha emprendido hasta ahora.

"El primero fue La Familia P-Luche que me abrió las puertas de México; luego, la telenovela Niña de mi corazón; después, El gran chapuzón y le agregamos MasterChef. De todos los trabajos aprendo porque la vida está para aprender, sin embargo, estos cuatro tienen ya un lugar especial en mi corazón".

Bárbara reveló que no puede estarse quieta y eso se refleja en todos los planes que tiene y que ella misma forja.

"Comencé otra vez en Humor sin barreras, que es lo que hacemos en el ciclo de comedia con el teatro y que grabamos dos veces al mes. Sigo con la obra Menopausia, la culpa es de las hormonas y con mi escuela de teatro que me permite construir actores. Continúo con el show que hago con Bettina Salazar, con la conferencia que tengo también con ella sobre el cáncer, la menopausia".

Por último, Bárbara Torres mencionó que recién vino a Torreón a un evento privado. Prometió volver para poder pasear bien y comer unas ricas gorditas, ya que, "me gusta comer todo lo que hay en cada ciudad a la que voy".