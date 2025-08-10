¿En qué series participó Juan Carlos Ramírez, el actor que falleció por un aneurisma cerebral?

El entretenimiento mexicano está de luto tras el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala a los 38 años, a causa de un aneurisma cerebral.

Su muerte fue confirmada por su agencia de representación "I am this" a través de un breve mensaje en Instagram que elogió su "calidez, pasión y compromiso".

¿Quién fue el actor Juan Carlos Ramírez?

Ramírez, egresado de la carrera de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, se hizo un espacio en la industria del espectáculo gracias a su versatilidad y carisma.

De 2014 a 2017 estudió Actuación, su segunda carrera, en Argos Casa Azul. Posteriormente, hizo una especialización en Actuación Cinematográfica (2022- 2023) en la Facultad de Cine y un Diplomado en Producción (2024).

Su carrera actoral despegó en 2018 con su participación en la serie El Boxeador.

Aunque su papel más conocido fue el de "Chivo" en la cuarta temporada de la exitosa serie Rosario Tijeras, donde compartió créditos con Bárbara de Regil, Ramírez dejó una huella en una amplia variedad de producciones, ganándose el cariño y reconocimiento del público mexicano.

¿En qué series participó Juan Carlos Ramírez?

A lo largo de su carrera, Juan Carlos Ramírez participó en diversas series y telenovelas, demostrando su talento en la pantalla chica. A continuación, se presenta un resumen de sus trabajos más notables, de acuerdo con los registros de IMDb.

Rosario Tijeras 4 (2025) como "Chivo".

(2025) como "Chivo". Marea de Pasiones (2024) como el "Dr. Jeremías Altamirano".

(2024) como el "Dr. Jeremías Altamirano". Como Dice el Dicho (2019–2024).

(2019–2024). La Rosa de Guadalupe (2017–2024).

(2017–2024). Esta Historia Me Suena (2020–2023).

(2020–2023). Lotería del Crimen (2024) en un episodio como "Luis Gabriel".

(2024) en un episodio como "Luis Gabriel". Dra. Lucía: Un don extraordinario (2023) como "Tarik".

(2023) como "Tarik". Minas de Pasión (2023) como "José".

(2023) como "José". El Último Rey (2022) interpretando a "Luis Fer".

(2022) interpretando a "Luis Fer". Preso No. 1 (2019) como "Asistente Mayorga".

(2019) como "Asistente Mayorga". Puño Limpio (2019) como “Gustavo”.

(2019) como “Gustavo”. El Boxeador (2018) como “Tato”.

Además de su trabajo en la televisión, Ramírez incursionó en el cine con cortometrajes como "Amo" (2021) y "Grand Slam" (2019).

