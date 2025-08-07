La banda de metal que se inspiró en el actor Fernando Colunga | VIDEO

Las telenovelas mexicanas han tenido un gran impacto en el extranjero, llegando incluso a conquistar audiencias en Europa. Algunas producciones alcanzaron tal popularidad que los actores que participaban en ellas se convirtieron en figuras reconocidas en esa parte del mundo. Tal es el caso de Fernando Colunga, cuyo carisma y presencia en pantalla inspiraron incluso la creación de una banda de metal.

La actriz rusa Irina Baeva ha declarado que aprendió español viendo telenovelas mexicanas, las cuales eran sumamente populares en su país natal. De hecho, el fenómeno trascendió fronteras y se extendió por toda Europa. Un ejemplo notable es la telenovela Los ricos también lloran, que llegó a ser vista por el 70 % de la población rusa.

Las telenovelas mexicanas también llegaron a países como Serbia, donde tres amigos se inspiraron en el mexicano más famoso en su país para formar una banda de heavy metal influenciada por esas historias dramáticas.

La creación de Fernando Colunga Ultimate Experience

Durante el año 2010, Stefan Milenkovic animó a su amigo Antonio Jovanović para que formaran una banda, al proyecto se les unió Marko Živković y finalmente lo llamaron “Fernando Colunga Ultimate Experience”. Los tres amigos iniciaron la idea como juego ya que querían que sus canciones parecieran parodias de las telenovelas mexicanas.

En Serbia, las personas que “odiaban” las producciones mexicanas comenzaron a verlas para poder entender las canciones de la banda y se convirtieron en un éxito en su país.

Este proyecto se mantuvo activo durante una década ya que se separaron en 2011, pero su legado ha perdurado por hacer honor a un actor muy querido en México y Serbia.

Las canciones de Fernando Colunga Ultimate Experience

FCUE, como tambien se le conoce a la banda crearon canciones que referencian al actor mexicano y las telenovelas en las que participó.

Las canciones son:

• “Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas” (Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas) • “La Usurpadora”, siendo una referencia a una de las producciones más exitosas del actor.

Pero también cuentas con canciones que hacen referencia a la cultura mexicana como “Día de muertos”.