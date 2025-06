'En México toqué fondo', exjugador internacional de Tigres arremete contra la directiva

Existen experiencias en el futbol que no siempre ocurren como el jugador espera, tal es el caso de Florian Thauvin, quien criticó de gran manera su estancia en Tigres.

Florian Thauvin es uno de esos nombres que generó gran expectativa en el futbol mexicano, el campeón del mundo con Francia en 2018 y jugador importante para el Olympique de Marsella fue contratado por Tigres en el 2021, lo que se esperaba que fuera una importante etapa en la Liga MX, fue todo lo contrario.

Cuando Thauvin arribó a Tigres, las cosas no pintaban como parecía, el delantero francés veía irregularidades en su titularidad así como falta de resultados en la cancha, pues en 38 partidos en los que participó de 2021 a 2022 solamente concretó 8 goles, 5 asistencias y tres tarjetas preventivas.

"En México toqué fondo", Florian Thauvin sobre su paso en Tigres

El jugador ofensivo aún no se olvida de México, pero no de la buena manera, pues en una reciente entrevista en Francia para el medio "L’Équipe", el delantero aseguró que la directiva de Tigres no le dio un buen trato en su estadía e incluso que cuestionaron su nivel en ciertas ocasiones.

"El club me trató mal, en México toqué fondo, que cuestionaran mi nivel hasta el punto de despedirme, fue difícil de aceptar"

A pesar de ello, el único punto bueno que destacó fue la afición felina, quien lo recibió con los brazos abiertos; "allí conocí gente y una afición fantástica", sentenció el francés.

Thauvin esperaba menos presión en México; fue todo lo contrario

En una anterior entrevista, el jugador ofensivo dijo que hizo su llegada a México pensando que tendría menos presión de los medios, de la afición y en general del futbol, algo que resultó ser todo lo contrario ya que su nombre resultó ser mediático, pero no de la buena manera.

"Cuando tomé la decisión de ir a México, quería encontrar más tranquilidad, tener menos presión de los medios y afición", dijo en su momento.