Luis Fernando Tena confiesa que no volvería a dirigir en la Liga MX

El entrenador mexicano argumentó que se encuentra cómodo en la Selección de Guatemala, además de que no aceptaría ninguna oferta de la Liga MX aunque existieran.

Luis Fernando Tena, quien en su momento logró consolidarse en el futbol mexicano con un par de campeonatos de Liga y una medalla olímpica con el Tricolor en 2012, arremetió en una entrevista para TUDN en contra del balompié azteca argumentando que está "estancado".

Asimismo, habló sobre el ascenso y descenso, tema que ha sido muy mediático en recientes semanas, el entrenador mexicano no dudó en criticar al actual sistema de juego en la Primera División mientras dijo que no volvería a dirigir en la Liga MX.

"Es grave", Fernando Tena sobre que no haya ascenso y descenso

El timonel de la Selección guatemalteca no dudó en señalar que la actualidad del balompié mexicano no está pasando por sus mejores momentos, asegurando que la formación y captación de jugadores no ha sido la más eficiente, por lo que el talento en tierras aztecas no está creciendo.

"Lo veo estancado, no salen tantos jugadores y de calidad como antes (...) que no haya ascenso y descenso es grave, que haya tantos extranjeros es grave, esas copas sudamericanas y Libertadores eran buenas también para medir la calidad, pero los equipos deben poner más énfasis en la captación de jugadores".

"Ni me iría", Fernando Tena no volvería a México para dirigir un equipo

Asimismo, cuando se le cuestionó sobre si regresaría a México para tener una nueva etapa, este se negó completamente, señalando que está cómodo y contento dirigiendo a Guatemala, de igual manera, confirmó que no le han llegado ofertas.

"Ni me han buscado ni me iría, la verdad estoy muy contento aquí, me voy a ir cuando me corran, pero no, buscan técnicos extranjeros, es la verdad, no lo siento por nosotros que ya tenemos muchos años, sino por los jóvenes, que pueden tener mucha más oportunidad para mostrarse"