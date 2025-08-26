En este municipio de Coahuila han aumentado las multas por manejar usando el celular en este 2025

¿Sueles usar el celular mientras conduces? ¡Cuidado! Además de que esta actividad puede poner en riesgo tu vida y la de los pasajeros que viajan contigo, podría salirte caro.

Y es que un municipio de Coahuila ha aumentado las multas a los conductores que sean atrapados ejerciendo está práctica. La medida se toma tras un aumento de infracciones en la primera mitad de 2025.

¿Cuál es el municipio que aumentó las multas por usar el celular mientras se maneja?

El municipio que ha aumentado las multas por manejar y usar el celular al mismo tiempo es Saltillo. La decisión se tomó luego de que las infracciones por esta causa aumentaran en un 23%, en comparación con las cifras del mismo periodo del año pasado, según información pública compartida por medios locales.

Y es que de enero a junio de 2025 se reportaron 211 infracciones de tránsito por el uso del celular al conducir, 78 de ellas registradas únicamente en junio de 2025.

La prohibición del uso de celulares mientras se maneja se encuentra registrada en el artículo 84, fracción IX del Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, Coahuila, que establece: Los conductores, sin perjuicio de las demás restricciones que establezca el presente ordenamiento, deberán respetar la prohibición de utilizar teléfonos celulares, ni demás objetos o bienes que imposibiliten o puedan distraer la atención del conductor.

¿Cuál es la multa por manejar usando el celular en Saltillo?

Según refiere la Ley de Ingresos de Saltillo, la multa por usar el celular mientras se maneja puede oscilar entre los 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

