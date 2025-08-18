El día que Francisco Rodríguez, director técnico de Santos Laguna, le anotó al Real Madrid

Francisco Rodríguez es hoy el encargado de dirigir a Santos Laguna, pero antes de ocupar el banquillo del club verdiblanco tuvo una carrera como delantero en el futbol español.

Su paso como jugador no fue extenso en la Primera División, aunque en esa etapa le tocó vivir un episodio particular, anotarle un gol al Real Madrid de los llamados "Galácticos" en pleno Santiago Bernabéu, según ESPN.

Rodríguez, entrenador de los Guerreros, llegó al Albacete en la temporada 2004-05, campaña en la que disputó 28 partidos y acumuló dos anotaciones, la primera de ellas la consiguió el 14 de noviembre de 2004 en un escenario y ante un rival que difícilmente se olvidan.

El primer gol de Francisco Rodríguez en la máxima categoría fue al Real Madrid

Ese día, el Real Madrid se puso en ventaja muy temprano con un gol de Ronaldo al minuto 2, sin embargo, al 15, Rodríguez Vílchez aprovechó una desatención de Walter Samuel y la floja reacción de Iker Casillas para marcar el empate 1-1, el delantero apenas pudo creer lo sucedido, mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo.

La reacción del conjunto blanco no tardó mucho, Zinedine Zidane marcó al 28 para devolver la ventaja y Raúl González amplió la diferencia al 31, en el complemento, Walter Samuel puso el 4-1 al 48, Rodríguez fue sustituido poco después, al minuto 54, y desde la banca observó cómo Michael Owen y Ronaldo cerraban la goleada 6-1.

Su segundo gol lo anotó ante el Atlético de Madrid

El segundo gol de Rodríguez en la Primera División llegó semanas después, el 29 de enero de 2005, en el estadio Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid, donde apenas al minuto 7 abrió el marcador, aunque el local remontó con tantos de Fernando Torres, Ariel Ibagaza y Pablo Ibáñez para imponerse 3-1.

Aquella fase significó el único paso de Rodríguez en la máxima categoría española, dentro de una trayectoria que lo llevó a jugar en siete equipos distintos de España, dos goles quedaron en su cuenta, uno contra el Real Madrid y otro frente al Atlético, recuerdos que hoy acompañan al actual técnico de Santos en su etapa desde el banquillo.