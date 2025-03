El Teatro Isauro Martínez de Torreón cumple 95 años

Se le ha descrito como un tipo de cuerpo delgado y perfil anguloso, alguien proveniente del Mediterráneo y que cruzó el Atlántico para dejar innumerables pruebas de su talento por México. Ese fue Salvador Tarazona (1876-1961), un pintor oriundo de Valencia, España, quien obtuvo reconocimiento en el país tras decorar recintos como el Ateneo Fuente y el Palacio de Gobierno de Saltillo (1928-1929), el Palacio de Cortés de Cuernavaca (1938-1944) y, por supuesto, el Teatro Isauro Martínez de Torreón (1930).

Para nada se trata de un artista de poca monta. Su nombre está registrado en murales de Ciudad de México y Cuernavaca. También recorrió el mundo y trabajó obra en países como Venezuela, Colombia, España y Estados Unidos (Los Ángeles y Nueva York). Se sabe que vivió en París y que incluso decoró el pabellón de España durante la Exposición Universal de 1900.

Teatro Isauro Martínez (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

Según el historiador Carlos Castañón, en Torreón tuvo su domicilio sobre el número 214 Poniente de la avenida Morelos. Y, además de los trabajos en el TIM, Tarazona también decoró lugares como la cantina del Casino de La Laguna, la casa de don Isauro Martínez (hoy Archivo Municipal), en el Chalet de la Garza (demolido en los setenta para dar paso a un banco) y uno de los salones del antiguo Hospital Civil (hoy Hospital Universitario). Las obras, lamentablemente, han desaparecido.

Hoy, cuando el TIM cumple 95 años de existencia, es fundamental resaltar la importancia de que los frescos y relieves hechos en 1930 por el español todavía se conserven. Cabe recordar que, en la última década del siglo pasado, tras años de deterioro, estos fueron restaurados gracias a los trabajos encabezados por el maestro José Méndez, recobrando así su brillo.

En una entrevista otorgada a El Siglo de Torreón en julio de 1973, el ingeniero José F. Ortiz indicó que don Isauro Martínez contactó a Tarazona en 1928 para que este le decorara el teatro que entonces construía sobre la avenida Matamoros.

“Tarazona ya traía un prestigio de decorar teatros e inmuebles. Él dirige una compañía con varios empleados. Y cuando se empieza a construir el teatro hacia 1927, Isauro Martínez identifica a Tarazona como una de las personas indicadas para hacer ese trabajo en México, a nivel nacional. Hay obra de Tarazona en otros países. Realmente es una joya que se pudiera dar este encuentro tan feliz”, indicó en entrevista el historiador Carlos Castañón. Las crónicas, a finales de los años veinte del siglo pasado, muestran a la sala del TIM repleta de andamios. En la cumbre de ellos se podía apreciar a Tarazona, envuelto en su bata blanca y pintando, mientras sus ayudantes transitaban por los tablones.

EL GENIO DEL ARTISTA

La obra que Tarazona pintó al centro del plafón del TIM lleva por nombre ‘La inspiración’. La pintura en tonos azules, rojos, verdes y blancos representa a un poeta (con una figura masculina al centro) que recibe la iluminación, la inspiración de las musas. Alrededor de este fresco se ubica la serie titulada ‘Una vida’, compuesta por ocho escenas que describen la vida útil de un hombre.

“Es importante resaltar que su decoración tenía un valor artístico. Es decir, era hecha por un artista que lo mismo podía pintar, esculpir o concebir la decoración como conjunto artístico al interior de un teatro. Y eso fue lo que entregó Salvador Tarazona: una gran obra de teatro, un inmueble como el Teatro Isauro Martínez de 1930. Sin duda alguna, la mano del artista valenciano es una gran aportación que nos legó y que hoy podemos disfrutar”, agregó Castañón.

En la parte superior del escenario, Tarazona dispuso otras tres escenas. La de la izquierda se titula ‘Sacrificios budistas’, la del centro es ‘La comedia’, donde un hombre de rasgos orientales ostenta una máscara con el fin de imponer pánico, y la de la derecha da lugar a ‘El drama’, con la leyenda del dragón hindú que es muerto a manos de otros personajes.

Mientras que al costado izquierdo del escenario, se levanta una representación de Arabia, con sus danzas exóticas de odaliscas, las cuales son presenciadas por personajes montados en camellos. Y en el derecho, aparece la entrada de príncipes persas, quienes ofrecen sus riquezas en un templo donde rinden tributo a Buda. Ambas escenas tienen etíopes y eunucos en sus zonas inferiores.

Punto agregado son los relieves en yeso color marfil que enmarcan al escenario, así como la ornamentación del fóyer y del vestíbulo. Sobre estas composiciones, Tarazona llegó a afirmar que puso toda su alma y trabajo en ellas, para complacer a quienes las admiren.

“Cuando vamos al Teatro Isauro Martínez, una de las cosas que nos sigue maravillando una y otra vez, es ese magnífico plafón, todo ese marco que hizo de yesería, pero sobre todo la mezcla de temas griegos con orientales. Encontramos lo mismo referencias a la inspiración con una explicación filosófica griega, pero también referencias a Medio y Lejano Oriente, es decir, a los árabes y a la India. Y en medio de todo esto, nos entrega una propuesta de decoración erótica, al centro del marco de toda esta yesería que simula un marfil”, apuntó el historiador.

Antes de que se abra el telón y el público se entregue a algún actor, cantante, bailarín u orquesta, son las pinturas y los relieves de Tarazona los encargados de conmover a los presentes. Hay una experiencia visual de por medio. La emoción de cada trazo entra por los ojos sin pedir permiso.

Aún es posible ver a Tarazona por el vestíbulo del teatro. En la entrada izquierda a la sala, protegido por un cristal, se encuentra un autorretrato del pintor. La pieza, de 64 por 53.5 centímetros, fue un regalo para el ingeniero José F. Ortiz y la familia Ortiz Sada lo donó al TIM en 1996. En la pintura se puede apreciar el rostro de Tarazona mostrando su perfil diestro, con la mirada tras los anteojos dirigida al oriente, un sombrero amarillo que lo cubre del sol y lo que parece ser una paleta.

Luego de su estancia en Torreón, el pintor, aficionado al juego y que incluso se aventuró a probar fortuna en Hollywood, vivió en Cuernavaca, luego en Acapulco y Venezuela. Murió en 1961. Y, en este tenor, vale la pena citar un extracto de una entrevista que se publicó en 1950: “Bueno, no sé si para otros aproveche mi receta, pero el caso es que yo he hecho de todo durante mi vida, pero sobre todo he gozado el color de la naturaleza y he pintado mucho”.

Una fiesta de gran gala

El Teatro Isauro Martínez fue inaugurado la noche del viernes 7 de marzo de 1930. A la ceremonia acudió Nazario S. Ortiz Garza, entonces gobernador de Coahuila, y el gestor cultural Alberto Madrid. El programa incluyó la presentación de la comedia ¿Quién te quiere a ti?, por parte de la compañía del primer actor Manuel Tames, donde además figuraba la actriz Maruja Grifell. En la parte musical estuvieron el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo, el guitarrista Francisco Salinas y la Orquesta Sinfónica de Torreón, dirigida por el maestro Refugio E. Aguilar. Además de una recitación poética por parte del artista Leobardo M. González.