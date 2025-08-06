Difunde sector salud recomendaciones para evitar accidentes en casa de adultos mayores

Julieta Morreal, licenciada en Trabajo Social del programa del Adulto y del Anciano de la Jurisdicción Sanitaria 01 en Piedras Negras, dio a conocer algunas recomendaciones con la finalidad de evitar accidentes en casa de la población de adultos mayores.

Indicó que los accidentes más comunes que se presentan en los adultos mayores tienen que ver con caídas, siendo la principal causa de lesiones graves como: fracturas, pérdida de autonomía e inclusive un desenlace fatal.

"Como todos sabemos, conforme envejecemos perdemos fuerza muscular, visión, equilibrio e incluso reflejos; esto aumenta la posibilidad de sufrir accidentes, sobre todo en el hogar", manifestó la funcionaria estatal.

Otros de los riesgos son quemaduras, ya sea con líquidos, con la estufa o el uso de plancha; además de intoxicación o sobredosis por medicamentos mal tomados e inclusive atropellamientos o accidentes viales por cruzar con lentitud o al no tener buena visibilidad de los autos.

La trabajadora social puntualizó que la mayoría de estos accidentes se registran en los hogares, particularmente en los baños por los pisos mojados, en escaleras o en pasillos mal iluminados, e inclusive al levantarse de la cama o sentarse en sillones muy bajos para la estatura del adulto mayor.

Algunas de las medidas de prevención que dio a conocer Julieta Morreal son la colocación de barras de apoyo en los baños, colocar tapetes antiderrapantes y contar con una buena iluminación en el hogar; así como evitar tener cables sueltos por donde suele transitar el adulto mayor.

Así como evitar los muebles más bajos que su estatura, mientras que en el tema de salud es importante llevarlos periódicamente a sus chequeos auditivo y visual con su médico; además de evaluar los medicamentos, pues pueden provocarles somnolencia o mareos.

También se recomienda fomentar que los adultos mayores realicen ejercicio leve, como salir a caminar, pues esto fortalece sus piernas y evita la pérdida de fuerza en sus extremidades.

Se recomienda que el adulto mayor no esté solo y, en caso contrario, procurar que tenga a la mano un teléfono que le permita comunicarse en caso de ser necesario.

Mientras que, en caso de registrarse un accidente, la funcionaria estatal manifestó que lo más importante es mantener la calma y no mover al adulto mayor en caso de sospechar que presenta alguna fractura, y llamar al 911 para recibir el apoyo médico.

Además, se deben observar signos de golpe en la cabeza como: si está desorientado o si comienza a vomitar, pues son señales de alarma. Finalmente, recordó que cuidar de los adultos mayores es responsabilidad de todos y hay que prevenir.