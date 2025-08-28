Deuda de Corinthians a Santos aumenta; el club brasileño frena fichajes

Deportes Santos Laguna Selección Mexicana US Open Guillermo Ochoa Emilio Fernando Alonso

Santos Laguna

Corinthians vive actualmente una pesadilla financiera luego de que se complicaran las negociaciones con Santos Laguna.

No, esta situación aún no acaba, un nuevo episodio se escribió en esta ida y vuelta de negociaciones entre Corinthians y Santos Laguna por el fichaje de Félix Torres al conjunto brasileño en 2024, misma que no ha surtido efecto en la cancha, pues el nacido en Ecuador no ha logrado consolidarse en el Brasileirao.

Anteriormente se dio a conocer que Santos presentó una contraoferta a Corinthians, la directiva Guerrera señaló que la única propuesta que están dispuestos a aceptar es el pago inmediato del 90% de la deuda por Félix Torres y el 10% restante en cuotas parciales, de modo que el "Timao" está "contra la espada y la pared".

La deuda que sostenía Corinthians con Santos era de 6.145 millones de dólares, cantidad que vio un aumento recientemente a 7.3 millones por multas acumuladas, dicha cifra representan poco más de 136 millones de pesos mexicanos, reportó el periodista brasileño Marco Bello Jr. en redes.


Sin embargo, a dicha cantidad no se le han agregado los 2 millones de dólares que Corinthians abonó en su momento por Félix Torres, de modo que la cifra total que ha pagado el "Timao" por el exjugador de Santos es de 9.3 millones de dólares, una cifra gigante que no contrasta con lo hecho por el futbolista en el campo de juego.


El mercado de fichajes en Brasil cierra el próximo 30 de agosto, de modo que la directiva de Corinthians se ha mostrado pesimista ante la idea de reforzar el equipo ya que creen no pagar la deuda a tiempo.


El "Timao" le pidió ayuda a la FIFA para recibir una posible solución sobre el adeudo, sin embargo, la liberación inmediata de la sanción es un escenario muy poco posible.



Corinthians y un problema legal que pudieron haberse evitado


Antes de que se escribiera esta novela de negociaciones, Santos Laguna fue quien se acercó a Corinthians para tratar el tema del dinero restante del fichaje de Félix Torres, plática que fue ignorada por el club brasileño y provocó que el asunto legal llegara hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo.


Una vez presentado el problema legal ante el TAS, dicho Tribunal falló a favor de Santos Laguna, de manera que hoy se mantienen poco flexibles en las pláticas y obligaron a Corinthians a resolver el tema de la deuda en poco tiempo.


               
               


               

               
               

               
               
               
