Torreón Torreón Transporte público Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Decathlon

Decathlon: quién es el dueño de la marca deportiva que cerró en Torreón

Tras seis años en la ciudad, la sucursal de Decathlon en Torreón cerró sus puertas y reavivó la curiosidad por el origen de la marca.

Decathlon cerró su sucursal en Torreón tras seis años de operaciones/ Especial

Decathlon cerró su sucursal en Torreón tras seis años de operaciones/ Especial

NEYEN AVILA

La noticia del cierre de la tienda Decathlon en Torreón sorprendió a clientes y trabajadores que durante seis años encontraron en la compañía francesa una opción accesible para artículos deportivos. Sin embargo, más allá de la clausura de la sucursal en Plaza Almanara, muchos se preguntan: ¿quién es realmente el dueño de la marca que conquistó el mercado mundial?

Origen de Decathlon y su expansión internacional

Fundada en 1976 en Lille, Francia, Decathlon pertenece al grupo Mulliez, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Europa, dueño también de cadenas como Auchan y Leroy Merlin. Desde su creación, la marca se destacó por ofrecer productos propios a precios competitivos, apostando por el diseño y la innovación en equipamiento deportivo.

Con más de 1.700 tiendas en 60 países, Decathlon se ha convertido en la marca minorista líder en el rubro deportivo. Su llegada a México en 2016 representó un nuevo capítulo en su expansión internacional, alcanzando un total de 13 sucursales distribuidas en distintas ciudades, incluyendo Torreón.

Razones detrás del cierre en Torreón


El cierre de la sucursal de Decathlon en Torreón no responde a una baja puntual de la marca en México, sino a una estrategia de reestructuración global. La compañía ha buscado optimizar sus recursos, cerrando algunos puntos de venta menos rentables y enfocándose en reforzar su presencia digital y en ciudades de mayor demanda.

Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE
VER TAMBIÉN Santos Laguna se consagra entre el TOP 4 Mundial de Pokémon UNITE
El equipo de esports luchó con garra, pero su esfuerzo final les valió un lugar histórico entre los mejores del planeta

Según especialistas en retail, el sector deportivo se enfrenta a cambios importantes en los hábitos de consumo: las compras en línea, la preferencia por marcas locales y la competencia de gigantes del e-commerce han obligado a empresas internacionales como Decathlon a replantear su modelo de negocios.


Impacto local y reacciones en redes


El adiós de Decathlon en Torreón significó también la pérdida de alrededor de 25 empleos directos. En redes sociales, clientes expresaron tristeza por la desaparición de una tienda que ofrecía variedad y precios competitivos, mientras que otros destacaron la necesidad de nuevas inversiones que reactiven el comercio regional.


La marca francesa de artículos deportivos continúa con su reestructuración global en México/ Especial
La marca francesa de artículos deportivos continúa con su reestructuración global en México/ Especial


El caso de Torreón no es aislado. Otras sucursales en México también han reducido operaciones, aunque la marca insiste en que el país sigue siendo un mercado estratégico para su crecimiento, con planes de fortalecer el canal online y mantener presencia en plazas clave.


El futuro de la marca en México


Aunque la sucursal de Torreón cerró definitivamente, el futuro de Decathlon en México no parece estar en riesgo inmediato. La marca continúa operando en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y mantiene un fuerte compromiso con la venta digital.

Decathlon cierra sus puertas en Torreón tras seis años de operaciones
VER TAMBIÉN Decathlon cierra sus puertas en Torreón tras seis años de operaciones


Los expertos señalan que, mientras la marca logre adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, podrá sostener su competitividad en un mercado cada vez más dinámico. Para los clientes de Torreón, en cambio, el recuerdo de la tienda quedará como un capítulo más en la historia reciente del comercio deportivo local.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: México marca Decathlon

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Decathlon cerró su sucursal en Torreón tras seis años de operaciones/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407313

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx