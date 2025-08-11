¿De qué murió Juan Carlos Ramírez? Actor de La Rosa de Guadalupe

El mundo del espectáculo se viste de luto una vez más tras confirmarse el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, quien participó en programas de televisión como La Rosa de Guadalupe.

De acuerdo a los primeros informes emitidos por, I Am This, la agencia que representaba al actor, Juan Carlos, de 38 años de edad, fue encontrado sin vida.

Fue este sábado 9 de agosto que se confirmó el fallecimiento del actor.

La agencia, además, emitió un comunicado lamentando la muerte del actor, extendiendo su agradecimiento —a nombre de la familia de Ramírez— a quienes los acompañaron a despedir a Juan Carlos.

"A nombre de la familia les damos gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas".

Además, a través del comunicado, la agencia reveló cuál fue la causa de muerte del actor, aunque no se especificó con exactitud el día que perdió la vida.

" Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral . Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", escribieron en el comunicado.

I Am This (INSTAGRAM)

¿Qué es aneurisma cerebral? Causa de muerte del actor Juan Carlos Ramírez

El aneurisma cerebral que sufrió Juan Carlos Ramírez, se trata de una protuberancia o ensanchamiento anormal que se presenta en la pared de algún vaso sanguíneo del cerebro.

En algunas ocasiones los aneurismas puedes ser asintomáticos, es decir, no hay señales de esta protuberancia hasta que crecen y/o se rompen, provocando una hemorragia subaracnoidea o intracerebral, las cuales son muy delicadas.

Una vida llena de trabajo

Además de su trabajo en el programa de televisión mexicano, La Rosa de Guadalupe, el actor es recordado por su participación en la cuarta temporada de Rosario Tijeras y Como dice el dicho.

Fuera del ámbito actoral, Juan carlos también destacaba como arquitecto y empresario.