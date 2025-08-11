Espectáculos La Casa de los Famosos México Series TELEVISA Películas

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: nueve años de una historia de amor

De un encuentro casual en Madrid a formar una familia sólida y admirada en todo el mundo

EL SIGLO

En el mundo real existen romances que parecen sacados de un guion cinematográfico: encuentros fortuitos que cambian vidas, destinos entrelazados y un amor que crece con el tiempo. Así comenzó la historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes se cruzaron por primera vez en 2016 en la exclusiva Milla de Oro de Madrid. Nadie podía prever entonces la aventura que les esperaba.

Georgina, trabajando en la boutique de Gucci, se quedó una media hora más para atender a un cliente especial aquel verano. Relata cómo un hombre alto, guapo y acompañado de un niño apareció de repente, y cómo un simple saludo y una sonrisa cambiaron todo. "Sentí cosquillas en el estómago y me invadió la vergüenza," confesó en su reality. Para Cristiano, fue un “clic” instantáneo que no pudo sacar de su mente.

Su relación fue creciendo de forma natural, con encuentros y conversaciones pausadas. Cristiano recuerda que no fue amor a primera vista, sino un proceso que fluyó paso a paso. La invitación a un evento y ese primer brindis con champán marcaron un momento especial para Georgina, aunque tuvo que marcharse pronto. Sin embargo, ese inicio dejó ganas de más.



El mundo comenzó a descubrir su romance en noviembre de 2016, cuando la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de Cristiano con Georgina en París. Poco después, en enero de 2017, hicieron su debut oficial como pareja en los premios 'The Best' en Zúrich, junto a Cristiano Jr., consolidando a Georgina como una figura pública y el comienzo de su popularidad.



Desde entonces, la pareja ha sido vista en múltiples momentos de su vida cotidiana: citas románticas, viajes y celebraciones. Georgina, quien inicialmente prefirió la discreción, fue ganando reconocimiento hasta convertirse en una influencer, empresaria, presentadora y estrella de su propio reality.


Cristiano no duda en expresar su amor por Georgina, a quien considera "el gran amor de su vida". A pesar de las especulaciones, ambos han afirmado que, aunque planean casarse algún día, su prioridad es la familia que han construido juntos. El futbolista incluso la ha llamado "esposa" en más de una ocasión, dejando claro que el compromiso va más allá de cualquier papel firmado.



Este amor ha resistido momentos difíciles, incluyendo la dolorosa pérdida de uno de sus hijos, un episodio que unió aún más a la pareja. Cristiano destaca la madurez y el apoyo constante de Georgina, quien le dio fuerza para no rendirse. Ella, por su parte, valora vivir cada día con él y sentirse amada y apoyada en su rol como madre y pareja.


Más allá del amor, Cristiano y Georgina forman un equipo sólido, complementándose en lo personal y profesional. Mientras él continúa brillando en el fútbol, ella multiplica sus éxitos en negocios y medios, construyendo un imperio que crece con fuerza. Unidos, son una de las parejas más influyentes y admiradas del mundo.


               
               


               

               
               

               
               
               
