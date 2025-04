No me explico por qué al Padre Ripalda se le olvidó poner a la ingratitud en la lista de los pecados capitales. Hija de la soberbia y hermana de la envidia es la ingratitud. Yo les sugeriría a los ingratos conseguirse un perro, para que aprendan de él la lección del agradecimiento. En mi caso procuro estar permanentemente en estado de gracias. Así, nunca dejo de proclamar a los cuatro vientos mi gratitud por los dones que sin merecerlos llegan a mi vida. Lean mis cuatro lectores, como ejemplo, estas líneas de Sarah Estrada aparecidas en la excelente revista 360 de mi ciudad, Saltillo: "Al inaugurar su Feria del Libro el Colegio Ignacio Zaragoza reconoció a los 125 estudiantes de Preparatoria que escribieron su primer libro, y rindió homenaje a Catón, figura entrañable del colegio, del periodismo y de la cultura. El primero en tomar el micrófono fue Javier Fuentes de la Peña, hijo del homenajeado. Sus palabras no fueron una mera formalidad, sino un retrato de amor. Dijo: 'Lo conozco desde hace 49 años, es decir desde el día en que nací. Aunque es mi padre siento que aún no lo conozco lo suficiente, pues a cada paso me sorprende con una distinta cualidad. Hace unos meses me asombró al interpretar Las Mañanitas en la armónica para una de sus nietas que cumplía años. Nunca lo había oído tocar ese instrumento. Un día, en su casa, me pidió que dijera cualquier número del uno al 100. Escogí el 43, por ser el número de años que tenía entonces. Me entregó un grueso cuaderno en el cual tenía, manuscritos, cien poemas, y me recitó el marcado con el número 43, uno de López Velarde, sin equivocar una sola palabra. En otras ocasiones lo he visto dirigir a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Filarmónica del Desierto de Coahuila. En él, en ese trabajador infatigable, soñador compulsivo, generoso dador de amor, mis hermanos y yo hemos encontrado el ejemplo que nos permite aspirar cada día a ser mejores'. Por su parte la maestra Esther Quintana, secretaria de Cultura del Estado, agradeció a Catón sus palabras diarias, su humor y su profundidad". Hasta aquí la nota. Víctor Antero Flores, gran maestro de ceremonias, recordó que siendo mi alumno en la Escuela de Ciencias de la Comunicación él y sus compañeros se enojaban porque estudiantes de otros grupos se colaban al salón a oír mis clases, y les ganaban sus lugares. Díganme mis cuatro lectores si no debo de vez en cuando dejar de hablar de Trump para agradecer conceptos como ésos, que hablan más de la bondad de quienes los dicen que de los méritos que creen ver en mí. Agradezco su hospitalidad al Hermano Luis Arturo Dávila de León, director del Colegio. Con su talento y su dedicación ha llevado al prestigioso plantel lasallista a nuevas alturas de excelencia. En forma muy particular expreso mi gratitud, mi admiración y mi afecto a la maestra Imelda Rétiz, a quien he llamado "apóstola" de las letras. Excepcional educadora, merece reconocimiento nacional por haber dedicado su vida a difundir entre los niños y los jóvenes el amor a los libros y a la lectura. Incansable, dinámica, dueña de una bondad sin límites, la maestra Rétiz ha hecho mejor la vida de numerosas generaciones de alumnos. La semilla que ha sembrado ya germinó en otras instituciones de La Salle, de modo que pueden contarse por decenas de miles los niños y jóvenes que se han beneficiado con su noble magisterio. El nombre de la maestra Imelda quedará grabado para siempre en la mente y el corazón de sus estudiantes y de quienes hemos recibido su amistad. Por todo eso, gracias. Gracias a todos. Gracias al Todo. FIN.