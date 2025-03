“Déjame que lo haga -le pidió el recién casado a su reticente dulcinea en la noche de bodas-. Ya es la una de la madrugada”. Respondió ella terminante: “No”. Después de un buen rato el desesperado mancebo insistió en su petición: “Por favor, mi vida; ya va a amanecer. Déjame”. “Todavía no” -repitió la desposada con igual firmeza. Transcurrió largo tiempo, y otra vez el suplicante novio; “Mi cielo, son ya casi las 6 de la mañana. Permíteme hacerlo”. “Está bien -accedió ella por fin-. Ya puedes salirte”. (No le entendí). Dos amigos se encontraron después de varios años de no verse. Tras un rato de conversación uno le preguntó al otro: “¿Cuántos hijos tienes?”. “Ninguno -respondió el interrogado-. Mi esposa y yo no hemos tenido hijos”. Se jactó el otro: “Yo tengo siete, con ayuda del Señor”. “Bueno -razonó el amigo-. Con esa ayuda hasta yo, que soy más pendejo”. En la mesa del Bar Ahúnda, entre copa y copa, Ceperino les informó de pronto a sus camaradas que había roto su compromiso matrimonial con su novia Carilina. Quiso saber uno: “¿Por qué?”. Preguntó a su vez Ceperino: “¿Te casarías tú con alguien de moralidad dudosa, malas costumbres y tendencias claras a engañar, mentir y faltar a sus deberes conyugales?”. Contestó el compañero: “Tienes razón. Yo no querría casarme con alguien así”. Declaró Ceperino: “Tampoco Carilina quiso”. Dice una antigua copla mexicana: “El que enamora casadas / tres cosas debe tener: / su machete, su pistola / y patas para correr”. Libidio estaba disfrutando un ameno interludio de erotismo con cierta complaciente dama en el departamento de ella. De pronto se escucharon pasos en el corredor. “¡Mi marido! -exclamó ella asustada-. ¡Rápido, toma tus cosas y salta por la ventana!”. Opuso él: ¡Pero estamos en el piso 13!”. “¡Haz lo que te digo! -repitió ella con imperativo acento-. ¡Éste no es momento para andar con supersticiones!”. JockMc. Cock, escocés, era hombre chapado a la antigua, tanto que cotidianamente usaba el tradicional kilt o falda escocesa. Cierta noche estaba con la linda Cindy Mae. Le dijo ella: “Adivino que quieres tomarme la mano”. Preguntó él: “¿Cómo lo sabes?”. Explicó ella: “Por el latido de tu corazón”. Poco después insinuó la muchacha: “Adivino que quieres besarme”. Inquirió de nuevo Jock: “¿Cómo lo sabes?”. Repuso la hermosa chica: “Por el temblor de tus labios”. Después de una pausa declaró Cindy: “Adivino que quieres acariciarme toda”. Y Jock: “¿Cómo lo sabes?”. Repuso la muchacha: “Por el resplandor de tu mirada”. No transcurrió mucho rato, y dijo ella: “Adivino que quieres hacerme el amor”. Preguntó el escocés. “¿Cómo lo sabes?”. Respondió Cindy Mae: “Por el levantamiento de tu kilt”. La gallina puso un huevito. En eso se le acercó el gallo con obvias intenciones lúbricas. “Aquí no -lo detuvo la gallinita.. Nos puede ver el niño”. Don Algón, gerente de la empresa, permitía que a las 11 de la mañana los empleados y empleadas de la oficina suspendieran por 15 minutos sus labores para el llamado coffee break, o sea la hora del café. Uno de esos días buscó a esa hora a su bella asistente Rosibel, y no la halló. Alguien le dijo que la había visto entrar en el cuarto del archivo. Fue allá, abrió la puerta y lo que vio lo dejó sin habla: la linda chica y el joven y guapetón encargado del archivo estaban llevando a cabo sobre la mesa de copiado el antiguo rito natural. Antes de que el atónito ejecutivo pudiera articular palabra Rosibel le explicó sobre el hombro de su rítmica pareja: “Ni a él ni a mí nos gusta el café”. (Inadmisible explicación. También había disponibles agua embotellada, refrescos, chocolate y té). FIN.