¿De cuánto es la multa por manejar sin tarjeta de circulación en Torreón?

Junto a la licencia y placas, tener a la mano la tarjeta de circulación de tu vehículo es uno de los elementos esenciales a la hora de salir a conducir, ya que acredita que tu vehículo cuenta con todos los permisos necesarios para circular por la ciudad.

En Torreón, conducir sin la tarjeta de circulación vigente constituye una infracción que puede derivar en una multa económica. Según el Reglamento de Movilidad Urbana del municipio, esta falta se sanciona con una multa que oscila entre 4 y 8 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuánto cuesta la multa por conducir sin tarjeta de circulación?

A partir del 1 de febrero de 2025, el valor diario de la UMA es de $113.14 pesos mexicanos. Por lo tanto, la multa por no portar la tarjeta de circulación puede ir desde $452.56 hasta $905.12 pesos, dependiendo de la gravedad y circunstancias específicas de la infracción.

Es importante destacar que estas sanciones buscan fomentar la responsabilidad y el cumplimiento de las normativas de tránsito, asegurando que todos los conductores cuenten con la documentación necesaria para circular. Además, el no portar la tarjeta de circulación puede generar complicaciones adicionales en caso de accidentes o revisiones vehiculares.

Según el reglamento de tránsito actual, tanto placas como tarjeta de circulación son esenciales a la hora de conducir para dar fe de que se encuentran debidamente identificados por el estado.

Además de no traer la tarjeta, tenerla con alteraciones o que no correspondan a las placas o modelo del vehículo se convierten en un delito de mayor gravedad que puede derivar no en una multa sino en el retiro del automóvil.

¿Qué hacer si no tengo tarjeta de circulación?

Para evitar multas y contratiempos, se recomienda a los conductores verificar periódicamente la vigencia de su tarjeta de circulación y realizar los trámites de renovación correspondientes en tiempo y forma.

El Gobierno del Estado ofrece opciones para realizar estos trámites tanto de manera presencial como en línea, facilitando el cumplimiento de las obligaciones vehiculares.

¿Cómo cuidar la tarjeta de circulación?

Al ser un elemento esencial para conducir, es recomendable tener cuidados extra con la tarjeta de circulación, guárdala siempre en un portadocumentos o en la guantera del auto, lejos de la humedad y el sol directo, para evitar que se deteriore. No la dobles ni le escribas encima. Si la extravías o se daña, repórtalo de inmediato y solicita una reposición. Es recomendable también tener una copia digital escaneada como respaldo.

Asimismo es recomendable enmicarla para que no quede arruinada por agua, sol u otros elementos