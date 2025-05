Ni un solo vehículo de procedencia extranjera se ha plaqueado durante el presente año en Torreón

Pese a que en Torreón circulan cientos de vehículos de procedencia extranjera que no cuentan con láminas oficiales, en lo que va del presente año no se ha realizado el trámite de placas para ninguna de estas unidades, pues no reúnen los requisitos para su regularización.

“El tema de los Onappafas es como un caso para la araña. No hemos plaqueado ni un solo vehículo de procedencia extranjera en lo que va del año. Ya se agotaron los vehículos que podían entrar al programa, por lo que actualmente no hay manera de continuar con la regularización”, confirmó Leticia Castaño Orozco, administradora local de la Recaudación de Rentas en Torreón.

Las calles de Torreón siguen pobladas de estos vehículos, de propietarios que se aventuraron a comprar unidades que no estaban consideradas dentro de los requisitos del Decreto, en espera de que exista una ruta clara para regularizarlos; mientras tanto, los conductores enfrentan posibles sanciones e incluso el retiro de sus unidades.

El año pasado, se proyectó la regularización de 30 mil vehículos extranjeros, cifra que se cumplió en su totalidad. No obstante, la administradora fiscal reconoció que aún pueden observarse muchas unidades sin placas circulando en las calles de Torreón, lo que ha generado incertidumbre entre sus propietarios, ya que está en el limbo la situación legal de sus automóviles.

Castaño Orozco advirtió que los vehículos que no cuenten con placas vigentes están sujetos a sanciones por parte de Tránsito y Vialidad, quienes tienen la facultad de aplicar multas e incluso el retiro de unidades en casos específicos.

“Si un automóvil no porta placas, es acreedor a una sanción. Y si es un vehículo Onappafa que no está regularizado, si procede un retiro”, indicó.

Hasta el momento, la dependencia fiscal no ha recibido instrucciones para operativos dirigidos a la verificación de placas, pero la funcionaria destacó que el flujo de ciudadanos en las oficinas de Recaudación de Rentas sigue siendo constante, lo que podría indicar que algunos conductores están reuniendo recursos para poder cumplir con sus obligaciones vehiculares.

En cuanto al Registro Público Vehicular (Repuve), Castaño Orozco señaló que el proceso de citas sigue abierto en el módulo ubicado en Recaudación de Rentas, aunque la demanda ha disminuido considerablemente. “Ya nadie ha solicitado citas, aunque el trámite sigue disponible”, comentó.